Министры обороны ЕС обсудят пять миллиардов евро на боеприпасы для Украины 29.03.2025, 2:10

Уже на следующей неделе.

Вопрос о срочном предоставлении Украине боеприпасов на сумму 5 млрд евро будет предметно обсужден на неформальной встрече министров обороны государств ЕС в Варшаве 2-3 апреля.

Об этом корреспонденту «Европейской правды» сообщил топ-дипломат одного из государств Западной Европы.

«Относительно военной поддержки, мы ожидаем, что дискуссия о 5-миллиардных потребностях Украины будет обсуждаться на неформальном совете обороны на следующей неделе. Мы надеемся, что сможем достичь определенного согласия в последующие дни», – заявил дипломат.

Он уточнил, что неформальные заседания Совета ЕС не имеют полномочий принимать решения, «но, безусловно, могут дать дальнейшие указания» по реализации достигнутых договоренностей.

Также министры обороны, по его словам, «обсудят модальности» плана Каи Каллас по предоставлению Украине военной помощи на сумму до 40 млрд евро.

Разговор об инициативе Каллас продолжится также на Совете ЕС по иностранным делам 14 апреля, отметил дипломат.

«До сих пор трудно сказать, когда эта инициатива может быть доработана и утверждена, и будет ли утверждена вообще», – подчеркнул дипломат.

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