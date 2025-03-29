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Зеленский рассказал, с кем в России готов говорить о мире

  • 29.03.2025, 4:30
Зеленский рассказал, с кем в России готов говорить о мире

Не только с Путиным.

Украина готова к диалогу с российской оппозицией. Если в России появятся те, кто хочет закончить войну, Киев мог бы вести переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского во время брифинга.

- Это как пинг-понг - то, что говорит Путин, не всегда можно получить ответ. Я думаю, что в принципе мы бы согласились говорить не с ним, а с кем-то, кто бы представлял Россию, - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что, по его мнению, если в России есть люди, бизнес и различные регионы, в частности серьезные направления бизнеса, Украина была бы готова с ними общаться, если они имеют видение, как закончить войну.

- Если они готовы идти вопреки тому, что Путин не хочет закончить, а какие-то люди хотят, почему нет. Я думаю, что есть какая-то там оппозиция, которая там боится Путина. Может, они не будут бояться, если Европа, Америка, Украина будут готовы говорить с оппозицией. Почему нет, - подытожил он.

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