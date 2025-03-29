В Беларуси будут выпускать специалистов по мармеладу 29.03.2025, 6:00

Какие еще новые квалификации появятся в стране?

Начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования (ПТО и ССО) Минобразования Беларуси Александра Петрова рассказала о четырёх новых специальностях, которые появятся в 2025 году. Обучать на них будут в Бобруйске, Наровле и Минске.

Так, бывшие школьники смогут выбрать профессию:

- изготовителя мармеладно-пастилочных изделий (Бобруйский государственный торгово-экономический колледж),

- слесаря-электрика по ремонту и обслуживанию эскалаторов (Минский государственный колледж техники и технологий строительства),

- оператора автоматической линии по производству керамических изделий (Минский государственный колледж ремесленничества и дизайна им. Кедышко),

- литейщика санитарно-строительных изделий (Минский государственный колледж ремесленничества и дизайна им. Кедышко).

Пищова добавила, что введение этих специальностей на базе ПТО неслучайно. Так, будущих изготовителей мармелада планируют готовить для кондитерской фабрики «Красный пищевик», а операторов и литейщиков — для «Керамина».

- Мы видим, что как в метро, так и в крупных торговых центрах имеются эскалаторы. Вот и назрела потребность массового выпуска таких рабочих, — прокомментировала введение ещё одной специальности Александра Пищова.

К слову, приёмная кампания в учреждениях ПТО традиционно начнётся 15 июня и закончится 23 августа. Также законодательство предусматривает для недоукомплектованных групп дополнительный набор до 15 сентября. Всего в 2025 году на уровне профессионально-технического образования планируют набрать около 28 тысяч абитуриентов.

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