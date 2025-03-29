Днепр пылает после массированной атаки дронов 29.03.2025, 8:37

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Есть погибшие и много раненых.

В результате вражеского удара по Днепру 28 марта вечером есть погибшие и много пострадавших, еще шестеро пострадали. На месте событий работают спасатели, врачи и правоохранители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

Как отметил чиновник в 23:11, по предварительной информации, в городе было известно о погибшем человеке из-за российской воздушной атаки с использованием ударных беспилотников.

Кроме того, рассказал он, еще шесть человек пострадали, и среди них есть 27-летняя беременная.

«У нее колото-рубленая рана. Двое раненых в тяжелом состоянии. Это 69-летние мужчина и женщина», - рассказал глава ОВА.

По словам Лысака, все службы «на местах - чрезвычайники, медики, полицейские, коммунальщики».

«В коммуникации с городом по ликвидации последствий преступлений россиян», - добавил он.

Также начальник ОВА обнародовал в сети фото последствий вражеской дроновой атаки на Днепр сегодня вечером.

Обновлено: количество жертв и раненых возросло

Позже глава ОВА рассказал, что в Днепре уже известно о 4-х погибших из-за российской воздушной атаки. Чиновник также добавил, что количество пострадавших людей увеличивается, и на данный момент их 15.

«Из них трое - в тяжелом состоянии. Четверо местных приходить в себя от пережитого будут дома. Другие остаются в больнице», - говорит Лысак.

Он также рассказал, что россияне направили на город более двух десятков беспилотников - большинство из них были сбиты.

Обновлено: уточнены последствия, число раненых снова возросло

В 00:22 глава ОВА рассказал, что в Днепре количество раненых возросло до 19 человек.

По словам Лысака, из-за вечерней атаки дронов в Днепре были:

повреждены несколько многоэтажек,

возникли пожары в почти десятке частных домов,

загорелись гаражи и СТО.

«Пожар в гостинично-ресторанном комплексе спасателям удалось локализовать», - рассказал чиновник.

Обновлено: россияне били сугубо по гражданским объектам

Как рассказал первый заместитель руководителя Днепропетровской ОВА Юрий Яндульский в комментарии «Суспільне Дніпро», целями российской атаки стали сугубо гражданские объекты в Днепре. А именно:

ресторанный комплекс,

жилые дома,

многоэтажка.

Он добавил, что в Днепре продолжается поисково-спасательная операция.

Обновлено: в Днепре могут остаться обломки БПЛА врага, жителей призвали быть осторожными

Почти в час ночи в Национальной полиции уточнили последствия массированной атаки дронов на Днепр, и показали еще фото последствий.

«Вечером, 28 марта, враг снова атаковал город. В результате атаки беспилотников повреждены жилой сектор и автомобили, загорелась многоэтажка. Также возник масштабный пожар в ресторанном комплексе», - рассказали в НПУ.

По состоянию на 00:30 известно о 4 погибших и 19 пострадавших, передали в полиции и добавили, что на местах ударов действуют все экстренные службы. Полиция документирует последствия массированной атаки российских дронов на Днепр.

Кроме того, в правоохранительных органах просят местных жителей осторожничать - на улицах могут находиться обломки сбитых БПЛА противника.

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