Россияне взвыли из-за ликвидации путинского «героя» в Курской области 12 29.03.2025, 8:54

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Высокопоставленный оккупант получил «Золотую звезду» от Путина всего месяц назад.

На Курщине украинские воины ликвидировали очередного оккупанта. Речь идет о майоре Росгвардии, уроженце Северной Осетии Марате Тибилове, который до Курской области воевал против украинцев на Луганщине, Донетчине и Запорожье, пишет «Обозреватель».

В прошлом месяце Тибилов получил звание «героя России», «Золотую звезду» ему вручал лично российский диктатор Владимир Путин. О ликвидации оккупанта с позывным «Талиб» сообщили в Росгвардии.

«При выполнении служебно-боевой задачи в Курской области погиб Герой России майор Тибилов Марат Георгиевич. Руководство и весь личный состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации приносит соболезнования родным и близким офицера спецназа Росгвардии», – гласит сообщение российского ведомства, опубликованное 28 марта.

Примечательно, что накануне сообщения о ликвидации «Талиба» группа «Информационное сопротивление» опубликовала персональные данные этого военного преступника.

Известно, что родом 36-летний оккупант – из Владикавказа, что в Северной Осетии. В 2011 году окончил Северо-Кавказский Краснознамённый военный институт внутренних войск. Службу проходил в в/ч 6762 – 17 отряд спецназначения.

«Майор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Позывной «Талиб». Принимет непосредственное участие в боевых действиях на территории Украина на Запорожском, Донецком, Луганском направлениях и в Курской области в должности командира огневой группы спецподразделения Росгвардии», – рассказывали в «Информационном сопротивлении».

За убийства украинцев Тибилов еще в 2022-м получил от государства-агрессора два ордена мужества. А не так давно, 23 февраля, Путин лично вручил ему «Золотую звезду» героя России – за якобы уничтоженный на Курщине украинский танк.

В российских Z-пабликах после сообщения о ликвидации этого военного преступника поднялся настоящий вой. Они рассказывают, что на концерт к Кобзону «Талиб» попал после результативного удара украинских войск по российским позициям в Черкасском Поречном (между Малой Локней и Бердином). По версии пропаганды «майор Тибилов внес колоссальный личный вклад в разгром нацистов на данном рубеже».

«Враг прицельно атаковал место нахождения офицера с дальности в несколько десятков километров высокоточным оружием. Удар нанесен на 30 км вглубь территории России. Это было бы невозможно без разведки НАТО. Это было бы невозможно без вооружения НАТО», – причитает один из пабликов.

Большой некролог, посвященный «Талибу» и его «подвигу», написал и.о.губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Примечательно, что Тибилов оказался потомственным военным преступником. Его старший брат Игорь (1983 года рождения, капитан 12 отряда спецназа Росгвардии) также приехал в Украину, чтобы захватывать украинские земли и убивать украинцев. И был уничтожен на Луганщине в декабре 2023 года, сообщал блогер Necro Mancer. Тогда сам «Талиб» сочинял красочные истории о его «героической гибели»

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