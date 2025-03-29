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«Небо под Белгородом за украинцами, сотни попаданий в день»

  • 29.03.2025, 9:31
  • 3,226
«Небо под Белгородом за украинцами, сотни попаданий в день»

Дороги завалены подбитой российской техникой.

В Белгородской области ВСУ очень активно применяют беспилотники, не давая российской армии даже высунуться. Об этом откровенно рассказал один из самых популярных в РФ Z-военкоров Филатов, передает Dialog.UA.

«На Белгородчине несколько сотен попаданий FPV в день. Удивительно? Нет. (Украинец — ред.) откровенно говорил, что миллион дронов — цель за год. Вероятно, что перевыполнили», — написал пропагандист.

Он уточнил, что удары FPV-дронов на Покровском направлении исчисляются не сотнями, а тысячами. Российская армия сильно отстает в этом вопросе.

«У нас же… острая нехватка FPV… Список и номенклатура крайне скудны… Количество подбитой техники на дорогах растет», — написал Филатов.

Пожаловался он также на хаос в управлении ВС РФ. Проблемы, по его данным, в логистике, радиоэлектронной борьбе, минировании и прочем.

«Выезжаешь ближе к передку и начинается: хаотичные минирования, отсутствие понимания «кто есть кто и что он тут делает", небо за противником и много чего алогичного. Проезд по дороге как веселая игра в русскую рулетку», — написал Z-военкор.

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