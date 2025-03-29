У Путина назвали вероятные сроки прекращения огня в Украине 1 29.03.2025, 9:36

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Переговорщик РФ в Саудовской Аравии приоткрыл кулисы.

Позитивные сдвиги в процессе урегулирования конфликта в Украине возможны, однако, вероятно, не в ближайшее время. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, принимавший участие в переговорах в Саудовской Аравии. «Может быть, не в этом году или в конце этого года», — пояснил он в интервью «России-24», передает The Moscow Times .

Сенатор охарактеризовал прошедшие встречи как «спокойные» и «конструктивные», но признал их слабую результативность. «Было бы наивно ждать каких-то прорывных результатов на первой же встрече», — отметил он.

По словам Карасина, ключевыми темами переговоров делегаций России и США стали вопросы безопасности судоходства в Черном море, восстановление экспорта российской сельскохозяйственной продукции и подключение Россельхозбанка к системе SWIFT. Сенатор подчеркнул, что с американской делегацией «в принципе можно работать», так как ее представители «слушают, воспринимают, противопоставляют какие-то свои позиции». Он также выразил уверенность, что подобные встречи будут продолжены, а перед российской переговорной группой будут поставлены новые задачи.

Карасин уточнил, что в ходе многочасовых консультаций в Эр-Рияде американская сторона изначально выдвигала неприемлемые для России условия. По словам сенатора, сначала представители США пытались взять на себя роль посредников, решающих за обе стороны, но быстро поняли, что «с российской стороной это не пройдет».

Переговоры в Эр-Рияде стартовали 23 марта. Американская делегация провела отдельные встречи с представителями Украины и России, завершив их 25 марта. По итогам Белый дом объявил о достижении договоренности между сторонами о прекращении огня в акватории Черного моря.

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