С 29 марта в Беларуси снова подорожало топливо

С 29 марта в Беларуси снова подорожало топливо1
- 29.03.2025, 9:38
На две копейки.
С 29 марта в Беларуси уровень предельных максимальных розничных цен на моторное топливо на АЗС изменился на две копейки, сообщает Белнефтехим.
Цена автобензина АИ-92-К5-Евро с 29 марта составляет 2,40 руб., АИ-95-К5-Евро — 2,50 руб., АИ-98-К5-Евро — 2,72 руб., дизельного топлива — 2,50 руб.
Напомним, ранее «Белнефтехим» сообщил об поэтапном увеличении цен на 16 копеек за литр, с шагом по две копейки в неделю. Первое повышение было 15 марта.