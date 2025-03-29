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С 29 марта в Беларуси снова подорожало топливо

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  • 29.03.2025, 9:38
С 29 марта в Беларуси снова подорожало топливо

На две копейки.

С 29 марта в Беларуси уровень предельных максимальных розничных цен на моторное топливо на АЗС изменился на две копейки, сообщает Белнефтехим.

Цена автобензина АИ-92-К5-Евро с 29 марта составляет 2,40 руб., АИ-95-К5-Евро — 2,50 руб., АИ-98-К5-Евро — 2,72 руб., дизельного топлива — 2,50 руб.

Напомним, ранее «Белнефтехим» сообщил об поэтапном увеличении цен на 16 копеек за литр, с шагом по две копейки в неделю. Первое повышение было 15 марта.

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