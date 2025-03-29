Матч минского «Динамо» и московского ЦСКА закончился скандалом 29.03.2025, 9:50

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Россиянин начал избивать клюшкой хоккеиста из белорусской команды.

Последние секунды матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и ЦСКА (белорусская команда победила — 5:3) завершились потасовкой, которую спровоцировал россиянин, пишет «Зеркало».

28 марта минское «Динамо» победило и во втором матче плей-офф КХЛ у ЦСКА. 2:0 в серии — это серьезная заявка на итоговый успех. Белорусская команда вновь сумела выиграть, уступая в счете. На 59-й минуте хозяева забросили две шайбы в пустые ворота. За три секунды до сирены «армейцы» отквитали один гол, но, понятно, было уже поздно.

ЦСКА выпустил на лед 20-летнего российского нападающего Кирилла Долженкова. Он вышел на вбрасывание против канадца Криса Тирни. Габаритный Долженков (198 см, 101 кг) даже не стал бороться за шайбу, а сразу принялся бить клюшкой соперника. Россиянин успел нанести три удара по рукам и ногам канадца, после чего на льду возникла небольшая потасовка и вмешались судьи.

Долженков получил пять минут штрафа за удар клюшкой и 20 минут дисциплинарного штрафа до конца матча. Впрочем, не исключено, вскоре Кириллу еще выпишут дисквалификацию на несколько игр.

На пресс-конференции главный тренер ЦСКА Илья Воробьев принялся защищать своего подопечного: «Это плей-офф, эмоции. А потом хоккей — это контактный вид спорта. Так можно в теннис играть, там через сетку, там ничего нет, ни ударов, ничего».

В свою очередь, наставник «Динамо» Дмитрий Квартальнов дал ясно понять, что Долженков начал рубить клюшкой по указанию тренеров: «За три секунды на вбрасывании… Игры же нет. Я вам из опыта скажу: такие вещи без команды не делаются. Это печально».

Пока не известно, как себя чувствует Тирни. Отметим, что еще один североамериканский нападающий «Динамо» Сэм Энас не играл в третьем периоде. По словам Квартальнова, хоккеист «получил удар клюшкой в голову».

Третий матч серии состоится 30 марта в Москве. «Динамо» еще ни разу не выходило во второй раунд плей-офф.

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