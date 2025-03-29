Reuters: ВСУ прорвали первую линию обороны России в Белгородской области 29.03.2025, 9:57

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Украинские войска продвинулись на 3-4 км.

Украинские войска прорвали первую линию обороны России на Белгородщине, продвинувшись на 3-4 километра вглубь. Тяжелые бои продолжаются в районе поселка Поповка, где используются беспилотники для обстрелов.

Об этом пишет Reuters.

По словам военного аналитика финской компании Black Bird Group Эмиля Кастехельми, украинские войска прорвали первую линию российской обороны. Кроме того, добавляет он, украинским бойцам, вероятно, удалось продвинуться на глубину от трех до четырех километров.

Кастехельми подчеркивает, что присутствие российского контингента в этом районе очень высокое. В то же время пропагандисты убеждают, что Россия перебросила подкрепление в Белгород из Гоптаровки в Курской области.

Однако, как отмечают россияне, украинцы сохраняют серьезный наступательный потенциал на этом направлении и не отказываются от планов дальнейших прорывов, в частности на новых участках фронта.

Сейчас официально Украина не подтвердила боевые действия в Белгородской области. Однако в вечернем обращении президент Владимир Зеленский заявил, что украинские силы сделали «определенные шаги» на территории России «чуть ниже Курской области». Он подчеркивал, что такие действия направлены на «сокращение скопления» российских войск и чтобы ослабить давление на украинские войска в этом районе.

Председатель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко, в своем заявлении от 18 марта предположил, что украинские силы могут действовать в Белгородской области, чтобы «снейтрализовать угрозы» со стороны российских войск, которые могут концентрироваться вблизи границы.

Журналисты Reuters считают, что украинская операция может быть попыткой отвлечь российские силы, которые пытаются выбить украинские войска из соседней Курской области.

Военный обозреватель Давид Шарп считает, что украинские войска обнаружили слабое место в обороне россиян на границе с Белгородщиной и стремятся максимально использовать этот момент для отвлечения ресурсов врага.

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