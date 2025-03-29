WP: Украина вряд ли подпишет новый проект соглашения о полезных ископаемых, предложенный США 29.03.2025, 10:03

Условия сделки больше похожи на пожизненные репарации.

Украина заявляет, что соглашение о полезных ископаемых, представленное Соединенными Штатами, существенно отличается от предыдущей договоренности.

Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что один из украинских чиновников заявил, что соглашение создает впечатление, будто Украина «вела войну с США, проиграла, была покорена и теперь вынуждена выплачивать репарации пожизненно».

По словам источников, проект соглашения на 55 страниц, подготовленный Вашингтоном и опубликованный в Financial Times, подлинный. В нем не предусмотрены никакие гарантии безопасности, и вся поддержка США, предоставленная Украине во время войны, рассматривается как долг, который должен быть возвращен из доходов от сделки.

Документ также предоставляет США «право первого предложения» на инвестиции в энергетику и полезные ископаемые, что фактически позволяет Вашингтону контролировать эти секторы.

Один из высокопоставленных чиновников отметил, что проект вызывает серьезную обеспокоенность в Украине, поскольку переоценивает предыдущие гранты США как займы, которые нужно вернуть.

«Этот вариант соглашения не имеет шансов на подписание. Какая в этом логика? Они могут согласиться на что угодно, если не смогут достичь значимых результатов. Или они пытаются действовать вызывающе, или же ставят максимальные требования, чтобы впоследствии уменьшить их до минимума», - высказал предположение один из чиновников.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет признавать военную помощь США, как долг.

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