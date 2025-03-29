«1000 евро за услуги агентов — это уже норма» 29.03.2025, 10:20

Что сейчас происходит с шенгеном и на что идут белорусы ради визы.

Какое-то время назад белорусские туристы еще питали надежды, что вот-вот произойдет чудо и мы снова будем, как раньше, получать свои годовые шенгенские визы так, между делом. В итоге движемся к тому, что скоро за чудо будет считаться полученная всего за какой-то там месяц испанская однократка, а вместе с ней — тонна лишних знаний о чатах, ботах, слотах и прочих «тетрадях Олега», пишет «Онлайнер».

Что сейчас вообще происходит с визами и реально ли получить заветную наклейку в паспорт раньше, чем к летнему отпуску в 2026-м?

Как ситуация с шенгеном изменилась за год?

Какие сейчас доступны расклады по шенгену, рассказывает Глеб Ларионов, директор визового агентства Tutvisa.by. Эксперт объясняет, как поменялась ситуация с марта-апреля 2024-го, и, оказывается, что все стало хуже.

Если еще год назад прайс в тысячу евро по курсу за услуги агента казался бредом, то теперь это понемногу становится нормой. А туристам, спрашивающим, куда идти за шенгеном, Глеб все чаще стал рекомендовать страны Азии: в них и недорогую визу сделают за четыре дня, и посмотреть будет на что.

«Конечно, сохранилась возможность подачи в немецкое посольство: сам зашел на сайт, заполнил пару строк в форме, отправил, ждешь очередь. Но из-за того, что немцы настолько сильно упростили процесс подачи, к ним просто-напросто пошли вообще все кому не лень, даже по второму и третьему кругу. В итоге время ожидания в очереди уже растянулось до 15 месяцев, начались какие-то истории со сбоями в системе и самопроизвольными отменами.

Италия приостановила запись в живую очередь: в ней уже набралось под 30 тыс. заявителей. Там тоже получился эдакий снежный ком. Мы ради интереса спрашивали у людей, стоявших под визовым центром, зачем эти мучения. Многие отвечали, мол, стоят от нечего делать: это же бесплатно», — отмечает Глеб.

Вот еще статистика: оказывается, от возможности податься на визу в посольства Испании и Польши отсекся пласт людей, по какой-то причине не желающих пользоваться смартфонами, а также тех, у кого нет возможности быстро пройти верификацию по лицу после уведомления, которое может прийти в какое угодно время. Не успел подтвердить — ждешь следующую раздачу дат на подачу. Испанцы, как правило, устраивают их дважды в месяц.

«Зато появились новые опции подачи на шенген в Москве: организованную группу желающих везут на автобусе в посольство Испании. Это, конечно, вариант не очень удобный, зато чуть более быстрый: подача — в течение двух недель, еще через три-четыре недели можно получить паспорт с визой. При подаче в Минске ждать визу придется около пяти-шести недель.

Посольство Италии в Москве принимает белорусов при наличии временной регистрации в России. И людей, которые ее имеют или готовы сделать, тоже хватает», — рассказывает он.

Как дела у других посольств и «темных лошадок» вроде Румынии и Хорватии?

Глеб Ларионов говорит, что податься на шенген в малоизученное посольство, конечно, можно, но если вы там что-то и получите, то почти со стопроцентной вероятностью это будет виза под поездку. Чем это плохо, спросите вы? Тем, что перед этим вместо вас в «отпуск» на целых полгода может уехать ваш паспорт: такую страшилку еще с 2023-го рассказывают, например, про посольство Хорватии.

«Но в остальных странах, на самом деле, сроки более-менее стандартные. У кого-то и требования вполне комфортные: та же Румыния хоть и дает визу под поездку, но никакой отчетности о ней не просит. Болгария — тоже через раз.

Куда более строго с этим у Венгрии. В принципе, венгерское посольство — неплохой вариант для подачи, попасть туда реально в течение месяца. Но надо обязательно оплатить отель с личной карты, а затем подтвердить выпиской из банка, что деньги ушли. Отменять бронь нельзя, иначе придет «письмо счастья» о том, что виза аннулирована. Реальные кейсы есть», — делится Глеб.

По его словам, подобным стала баловаться и некогда популярная Греция. Да, всем поголовно визы из-за отмены отеля не аннулируют, но случаи участились. К тому же греки славятся отказами, даже в сезон. Многие уже перестали рассматривать это посольство, потому что там варианта два: отказ или одноразка. Греческий туристический шенген хотя бы на полгода — что-то из разряда фантастики.

Топ вариантов для получения многократного шенгена прямо сейчас

Итак, что делать, если вы среднестатистический белорус без близких родственников, деловых связей и прочих привилегий в странах Шенгена и ни в какую не желаете коротать отпуск в туровом автобусе? Эксперт советует следующую базовую стратегию прохождения пути к визе за более-менее приличный срок.

Начинаем с Германии. Самостоятельно записались — забыли.

Пробиваем Испанию. Если море не то что шепчет, а уже прямо орет в трубку требования приехать как можно быстрее, то визовые агенты постараются организовать запись с безличной подачей даже сегодня на завтра. В более расслабленном темпе можно ловить даты самому. Если повезет с этим и успешно пройдете фотоверификацию, то в течение месяца, скорее всего, попадете в посольство.

Не отбрасываем московские варианты — снова Испанию либо Италию. Это, конечно, обойдется дороже: за изготовление той же итальянской визы под ключ придется отдать € 700. Зато если за последние три года сдавали отпечатки пальцев в любом посольстве или ВЦ, ехать никуда лично не придется.

«Вообще, беларусы начинают все чаще делать визы через Москву. — делится наблюдениями Глеб Ларионов. — Это и понятно: пакет документов один и тот же, но в Минске тебе, скорее всего, поставят первый шенген на 30 дней, а в Москве могут дать и на полгода, и на год, иногда случается даже на два. Вскоре может появиться еще и московский вариант Франции — минское посольство сейчас практически не дает даты, кроме как под туры, поэтому я про него даже не упоминаю».

Глеб дает довольно широкий разброс цен на услуги визовых агентов: от 270 рублей за оформление в медленных или ненадежных посольствах до 2500 за быструю подачу и высокую вероятность многоразового шенгена. В общем-то, открытий тут мало: при наличии денег и желания играть в лотерею с однократками рано или поздно свой «мультик» вы получите.

А какие расклады по «простым советским» самостоятельным подачам? Белорусы делятся свежими историями получения визы без посредников. Неожиданных лайфхаков с финалом в духе «венгры дали год в чистый паспорт», увы, нет, приходится все-таки прибегать к помощи заграничных родственников или долгие месяцы терпеть до похода к немцам. Есть несколько кейсов, которые или вдохновят, или все-таки заставят посмотреть куда-нибудь в сторону Южной Кореи и Таиланда.

«Встала на «аварийку» и быстро отправила заявку на подачу»

Елена отдавала в итальянский визовый центр паспорта сразу пяти человек: свой, мужа, мамы и двоих детей. В живую очередь белоруска записалась еще в августе 2024 года, а слот на подачу удалось поймать в конце января 2025-го.

«Весь день ждала объявления о слотах. Понадобилось отлучиться за дочкой, попросила подругу пообновлять сайт ВЦ. Только выехала на трассу — звонит, говорит, что принимают заявки. Я тут же встала на «аварийку» и быстро отправила заявку, благо все необходимое уже было заготовлено заранее. Подачу назначили на 4 марта, документы в этот раз рассматривали долго: паспорта вернули через 20 дней. В итоге нам с мужем и детьми дали на три года, маме — вообще на пять лет», — рассказывает она.

У другой белоруски и ее молодого человека история отношений с итальянским посольством еще более долгая, но тоже счастливая. Впервые белоруска записалась в знаменитую «тетрадь Олега» осенью 2023 года. Податься и успешно получить шенген на три месяца удалось весной 2024-го.

«Визу использовали по назначению: съездили на морюшко в Италию. Затем удачно словили премиум-запись, и наша следующая подача пришлась аккурат на конец отпуска. За второй визой пошли уже со всеми подтверждениями пребывания в стране. Две недели ожидания — и годовой шенген в паспорте.

По затратам вышло так: 35 евро — консульский сбор, 19 евро — услуги ВЦ, 190 рублей — премиум-подача. Результат, я считаю, шикарный. Рада, что самостоятельно во всем разобралась и деньги мы потратили в Италии, а не отдали «помогаторам». Номерок в очереди для третьей подачи, к слову, тоже уже есть», — делится девушка.

«Ждал полтора года, получил визу на 15 дней»

Один из белорусов, получивших визу в немецком посольстве, ждал своей очереди с ноября 2023-го по февраль 2025-го. К тому же у мужчины это был уже третий поход к немцам: до этого в паспорт успешно вклеили две туристические визы на три месяца.

«В этот раз получил годовую. Все делал сам. Считаю, что у немцев самая честная подача, поскольку любой человек в состоянии сам записаться и собрать нужные документы. Из минусов, конечно, очень большой срок ожидания, ну и, судя по статистике, долгосрочную визу можно получить не всегда», — признается он.

А вот Александр, наоборот, заявляет, что после недавнего визита к немцам «обиделся на них и больше не придет». История с визой у белоруса действительно выдалась весьма досадная. На подачу Александр записался еще в октябре 2023 года, пришел в посольство с документами в феврале 2025-го. Прикинув весь свой богатый опыт поездок по Европе, решил не мелочиться и запросил шенген сразу на пять лет.

«Спустя 10 дней весь такой радостный пришел за паспортом, надеясь увидеть в нем визу хотя бы на год. Однако после полутора лет ожидания получаю визу на «целых» 15 дней. На эмоциях написал жалобу послу, но, естественно, мое письмо перенаправили в визовый отдел, и их ответ свелся к тому, что «время ожидания не является критерием для срока действия визы», — рассказывает мужчина.

«27 января поймал запись к испанцам на 29-е»

Вот еще парочка счастливо закончившихся походов в посольство Испании. Первую визу в середине 2024 года белорус сделал при помощи агентов. Посмотрел, как устроен весь процесс, и решил, что со следующей справится самостоятельно.

«Через несколько месяцев начал мониторить слоты на запись. Испанцы к тому моменту облегчили систему, чтобы обычным людям стало реально записаться без посредников. После появления мест слоты держались свободными еще несколько дней. В итоге я записался на две недели вперед.

Спустя еще пару недель получил заветную визу на 90 дней с многократным въездом. Радости не было предела! Весь процесс получения визы показался еще более простым, чем через агентство: на сайте есть понятные инструкции», — говорит он.

Еще одна история с визой так и вовсе кажется случаем того самого «одного знакомого других знакомых», которому вечно все дается быстро и легко. С помощью бота, который показали в тематическом телеграм-чате, белорус 27 января умудрился выхватить свободную запись на 29-е число.

«За два дня подготовил все документы и отвез в визовый центр. Последний шенген до этого был в 2019 году — греческий. Документы сам готовил по гайду из чата, анкету вообще заполнил от руки. Через три недели, 19 февраля, забрал паспорт — получил туристический «мультик» на три с половиной месяца. После этого с ужасом читал на сайтах новостей о том, как кто-то год ждет немецкую визу», — делится он.

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