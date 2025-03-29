Налоговая грозит штрафами белорусам, если не сделают одно действие
- 29.03.2025, 10:30
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Наемным работникам оно вряд ли понравится.
Налоговая подгоняет нанимателей, чтобы активнее «сливали» данные в супербазу доходов населения. Сделать это надо до 1 апреля включительно. За медлительность грозят штрафами.
В Министерстве по налогам и сборам (МНС) напомнили, что работодатели до 1 апреля включительно должны предоставить данных о доходах своих работников за прошлый год. Сделать это нужно по специальной форме.
«Сведения представляются в отношении доходов каждого физического лица, признаваемых объектами налогообложения подоходным налогом, облагаемых по различным ставкам подоходного налога, включая сведения о льготах и суммах подоходного налога», — уточнили в ведомстве.
В МНС также добавили, что за подачу этой информации с опозданием есть риск получить наказание.
«Нарушение срока представления в налоговый орган сведений о доходах физических лиц влечет наложение штрафа в размере до 20 базовых величин», — сообщили в МНС.
Напомним, в Беларуси с 2023 года заработала супербаза доходов населения. Она предполагает, что наниматели должны предоставлять налоговикам информацию практически обо всех доходах работников. Речь в том числе о льготах и суммах подоходного налога с физлиц. Чиновники также обязали банки предоставлять налоговой данные о клиентах-физлицах, у которых общая сумма по приходным операциям за календарный год превысила 150 тысяч рублей.