В Мариуполе партизаны подожгли базу россиян
- 29.03.2025, 10:43
- 1,134
Уничтожены несколько транспортных средств и боеприпасы захватчиков.
В воскресенье, 23 марта партизаны подожгли базу россиян в Мариуполе. Они уничтожили несколько транспортных средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
23 марта партизаны из «Мариуполь. Сопротивление» осуществили успешную операцию, подожгли базу-стоянку российских войск на Правом берегу города.
В результате несколько транспортных средств и боеприпасы захватчиков были уничтожены.
Как стало известно, партизаны узнали о месторасположении базы благодаря публикациям двух кавказских «блогеров», которые обнародовали фотографии и детали, позволившие идентифицировать слабые места охраны.
Это стало важным этапом для планирования операции, которая привела к значительным потерям среди россиян.