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В Мариуполе партизаны подожгли базу россиян

  • 29.03.2025, 10:43
  • 1,134
В Мариуполе партизаны подожгли базу россиян

Уничтожены несколько транспортных средств и боеприпасы захватчиков.

В воскресенье, 23 марта партизаны подожгли базу россиян в Мариуполе. Они уничтожили несколько транспортных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

23 марта партизаны из «Мариуполь. Сопротивление» осуществили успешную операцию, подожгли базу-стоянку российских войск на Правом берегу города.

В результате несколько транспортных средств и боеприпасы захватчиков были уничтожены.

Как стало известно, партизаны узнали о месторасположении базы благодаря публикациям двух кавказских «блогеров», которые обнародовали фотографии и детали, позволившие идентифицировать слабые места охраны.

Это стало важным этапом для планирования операции, которая привела к значительным потерям среди россиян.

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