AP: Россия готовит новое масштабное наступление на Украину, которое продлится до конца 2025 года 29.03.2025, 11:55

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Путин нарочно срывает мирные переговоры.

Российская оккупационная армия готовится начать новое наступление по всей линии фронта в ближайшие недели. Таким образом агрессор хочет максимально усилить давление на Украину и укрепить свою переговорную позицию.

По мнению украинских правительственных и военных аналитиков, новый этап наступления РФ продлиться до конца 2025 года. Об этом сообщает AP News.

Украинские официальные лица подчеркнули, что руководство России не намерено вести содержательный диалог для прекращения войны. Более того, диктатор Владимир Путин с помощью нового этапа наступления пытается отложить обсуждение вопроса о прекращении боевых действий в пользу захвата новых территорий.

По словам аналитиков и военных командиров, с приближением весеннего сезона боевых действий Кремль планирует провести многоцелевое наступление по всей линии фронта протяженностью 1000 километров. В частности, президент Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Россия готовится к новым наступлениям на северо-востоке страны – в Сумской, Харьковской и Запорожской областях.

«Они затягивают переговоры и пытаются заставить США застрять в бесконечных и бессмысленных дискуссиях о фальшивых условиях, чтобы выиграть время, а затем попытаться захватить больше земли. Путин хочет вести переговоры о территориях с более сильной позиции», – подчеркнул Зеленский.

Дипломатические представители G7 на условиях анонимности также подтвердили, что российские оккупанты готовятся к наступательным действиям с новой силой. По их словам, такие планы россиян лишь подтверждают, что Путин думает не о дипломатическом решении конфликта, а об успехе на поле боя.

В свою очередь представители украинского военного командования констатировали, что Россия недавно усилила атаки, чтобы улучшить свои тактические позиции перед ожидаемым более масштабным наступлением. Аналитики считают, что масштабное наступление оккупанты начнут уже в мае.

После завершения контрнаступательной операции в Курской области российские оккупанты могут перебросить резервы на другие участки фронта. Командир украинского батальона в Донецкой области на условиях анонимности рассказал о своих опасениях. Защитник отметил, что после успехов в Курской области российских захватчиков в приподнятом настроении могут использовать, в том числе, на востоке.

По словам двух украинских командиров, Россия активизировала разведывательные миссии с целью обнаружения и уничтожения огневых позиций, беспилотных систем и других объектов, которые могут помешать будущему наступлению.

Военный аналитик Алексей Гетьман, имеющий связи в Генеральном штабе ВСУ, заявил, что россияне готовят наступательные действия на фронте, которые должны продлиться от шести до девяти месяцев, почти весь 2025 год.

«Количество столкновений на линии фронта не уменьшается. Если они и хотели остановить войну, то их действия этого, конечно, не показывают. Все это может быть признаками того, что в ближайшем будущем готовится нападение», – сказал аналитик.

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