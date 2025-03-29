Украина продала часть арестованного у Беларуси калия 29.03.2025, 11:59

Речь идет о 50 вагонах.

Украинское Агентство по розыску и менеджменту активов продало 50 вагонов белорусского хлорида калия.

«Реализована продукция производства ОАО «Беларуськалый», находящегося в 50 железнодорожных вагонах», — говорится в официальном заявлении агентства.

Всего с этих вагонах было больше 3,4 тыс. тонн хлорида калия. За них Украина получила больше 36 млн гривен — около 800 тыс. евро. Известно, что эти средства пойдут в том числе на закупку военных облигаций.

В конце 2024 года Агентство объявило аукцион про продаже 30 тыс. тонн арестованной продукции ОАО «Беларуськалый». Всего на территории страны с началом полномасштабной войны арестовали 433 вагона с белорусскими химикатами. В начале марта агентство реализовало 61 вагон белорусского калия примерно за 1 млн евро.

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