Украина продала часть арестованного у Беларуси калия
- 29.03.2025, 11:59
Речь идет о 50 вагонах.
Украинское Агентство по розыску и менеджменту активов продало 50 вагонов белорусского хлорида калия.
«Реализована продукция производства ОАО «Беларуськалый», находящегося в 50 железнодорожных вагонах», — говорится в официальном заявлении агентства.
Всего с этих вагонах было больше 3,4 тыс. тонн хлорида калия. За них Украина получила больше 36 млн гривен — около 800 тыс. евро. Известно, что эти средства пойдут в том числе на закупку военных облигаций.
В конце 2024 года Агентство объявило аукцион про продаже 30 тыс. тонн арестованной продукции ОАО «Беларуськалый». Всего на территории страны с началом полномасштабной войны арестовали 433 вагона с белорусскими химикатами. В начале марта агентство реализовало 61 вагон белорусского калия примерно за 1 млн евро.