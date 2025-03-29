Популярная телеведущая унизила главных российских пропагандистов
- 29.03.2025, 12:27
- 2,024
Рассказала то, что думает о уровне «Первого Канала».
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая внесена в базу «Миротворец» за посещение оккупированного Россией Крыма, унизила главный российский пропагандистский «Первый Канал», пишет «Главред».
Сама актриса рассказала, что когда ей предложили вести программу на первом канале - ее возмущению буквально не было предела. Ведь она видела себя на большом экране, а не в роли говорящей головы на пропагандистском ТВ.