Популярная телеведущая унизила главных российских пропагандистов 29.03.2025, 12:27

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Лариса Гузеева

Рассказала то, что думает о уровне «Первого Канала».

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая внесена в базу «Миротворец» за посещение оккупированного Россией Крыма, унизила главный российский пропагандистский «Первый Канал», пишет «Главред».

Сама актриса рассказала, что когда ей предложили вести программу на первом канале - ее возмущению буквально не было предела. Ведь она видела себя на большом экране, а не в роли говорящей головы на пропагандистском ТВ.

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