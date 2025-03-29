Трамп начал что-то подозревать 5 Телеграм-канал «СерпомПо»

29.03.2025, 13:18

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Не оправдавшие себя похвалы в адрес Путина закончились.

Так или иначе, мораторий от 18 марта (от 25 марта в версии Украины) на воздушные удары по инфраструктуре не просто нарушается, а по сути не действует.

Зеленский накануне уже потребовал от США реакции на постоянные удары ВС РФ по Украине.

Пресс-Песков же вообще заявил сегодня, что РФ «оставляет за собой право не исполнять постоянно нарушаемый Киевом мораторий на обстрелы энергетики». Мол, российская армия соблюдает приказ Путина и подобные удары якобы не наносит.

Сегодня росСМИ заявили об ударе ВСУ по газоизмерительной станции «Суджа». Но Генштаб ВСУ обвинения отверг, возложив ответственность на ВС РФ. А Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины также заявил, что заявления РФ об ударах по ее энергетическим объектам являются ложью. И привел в ответ сообщение компании «Нафтогаз Украины» о том, что в ночь на пятницу россияне обстреляли ее объекты.

Соглашение по прекращено огня в Черном море похоже тоже так и останется на бумаге и даже без формальных подписей.

Москва в очередной раз, теперь и словами Пескова, повторяет свои требования по снятию части западных санкций, которые ранее обещали обдумать в Вашингтоне, но уже публично успели отвергнуть в ЕС. Наоборот, там приступили к подготовке 17-го пакета антироссийских санкций. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала сегодня не снимать санкции с России, заявив, что именно Украина в итоге решит, что является для нее справедливым и прочным миром.

По словам «говорящих усов Кремля», снятие санкций с Россельхозбанка является неотъемлемой частью черноморской инициативы, это требование известно на Западе, новизны в нем нет. При этом, если Европа не хочет идти по пути ослабления санкций в рамках черноморской инициативы, это значит, что она не хочет идти по пути мира.

Вчера Путин снова долго публично поносил Украину, заявлял, что у него «все идет по плану» и он «дожмет ВСУ», что в Киеве говорить и что-либо подписывать не с кем, потому что, мол, завтра власть может смениться. А сегодня Песков подхватил, заявив, что «националистические подразделения на Украине, такие как «Азов» (запрещен в России), набирают силу, оказывают все большее влияние». А «несоблюдение моратория со стороны ВСУ говорит о тенденции к потере контроля над армией со стороны руководства Украины».

Видимо, хотят, чтобы речи про вездесущих «укронацистов» Дональд и его команда подхватили и начали ретранслировать так же, как и прочие кремлевские вбросы, цель которых показать, что это Киев не хочет мира? Ну и поддерживающая его Европа, само собой.

Такой вот ответ Трампу, который начал что-то подозревать, заявив, что это Москва «возможно медлит» в подписании перемирия, выторговывая себе новые условия.

Россия и Украина все сильнее теребят американского «посредника-миротворца» за оба рукава. Но тот в основном либо молчит, либо несет оптимистическую ахинею про продвижение переговоров (наезды на Зеленского и не оправдавшие себя похвалы в адрес Путина закончились).

Окружающие уже делают ставки, сколько еще американский «голубь мира» будет порхать между летящими дронами и ракетами, продолжая изображать идиота, прежде чем признает очевидное - он сам себя загнал в тупик ни чем не подкрепленными, кроме его раздутого альтерэго, пустыми обещаниями быстрой остановки войны.

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