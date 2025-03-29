В ряды ВСУ вступил первый иранец 29.03.2025, 13:44

Он хочет спасти Украину от «клуба диктаторов и захватчиков».

Журналист Куруш Сегати стал первым гражданином Ирана, присоединившимся к рядам Вооруженных сил Украины. Он присоединился к Интернациональному легиону, заявив, что Россия причинила «много боли», а борьба за свободу не имеет границ.

Об этом сообщила иранская служба «Радио Свобода». Сам Сегати объявил о своем решении 18 марта в соцсети X, отметив, что присоединяется к украинским силам, чтобы участвовать в борьбе против «клуба диктаторов и захватчиков» – так он называет союз России с Ираном, Беларусью, Северной Кореей и Китаем. Он назвал свое решение мотивированным, в частности, желанием опровергнуть представление об иранцах.

По словам Сегати, не все иранцы поддерживают «Исламскую республику», которая сейчас активно сотрудничает с Россией. При этом страна-террористка на протяжении последних 200 лет наносила значительный ущерб Ирану.

«Я пытаюсь послать сигнал солидарности между иранцами и украинцами, чтобы украинцы не ассоциировали иранцев с действиями «Исламской республики», – сказал он.

Сегати поступил в Интернациональный легион, где с другими бойцами проходит профессиональную подготовку. Он признался, что никогда не убивал в бою, но морально готов к этому, потому что это «законная самозащита».

«Это как когда кто-то врывается в ваш дом с оружием и пытается напасть на вас. Что вы делаете? Защищаться – это законная самозащита, а не убийство», – заявил иранец.

Иранец объяснил, что имеет личную связь с Украиной, поскольку его жена является гражданкой этой страны и имеет детей, которые сейчас живут в Лондоне.

«Я чувствую привязанность к Украине, потому что моя жена – украинка, а наши дети – полуукраинцы», – отметил журналист.

Куруш Сегати – оппозиционный иранский журналист, в 2004 году покинувший Иран. За свою деятельность его несколько раз арестовывали, поэтому он сначала переехал в Турцию, а затем в США, где получил гражданство. Журналист работал в иранской службе «Голоса Америки» и на оппозиционном телеканале Iran International в Лондоне.

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