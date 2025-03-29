Белорус возмутился, что плата за уборку подъезда зависит от площади квартиры 29.03.2025, 13:48

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Вот что ему ответили.

Беларус возмутился тем, что тарифы на уборку подъездов и содержание других мест общего пользования зависят от площади квартиры. Он обратился с этим вопросом в редакцию портала коммунальной грамотности.

«Живу в квартире общей площадью 52 квадратных метра. Вспомогательное помещение (лестничная площадка и лестничные пролеты), которое убирает работник ЖКХ, по площади явно меньше площади моей квартиры. Почему в извещении о размере платы за ЖКУ за санитарное содержание вспомогательных помещений выставляется не фактическая площадь этих вспомогательных помещений, а общая площадь моей квартиры?» — поинтересовался мужчина.

Оказывается, все дело в законодательстве. В Беларуси каждый собственник несет ответственность за содержание общего имущества пропорционально своей доле. В частности, в Жилищном кодексе говорится, что любой дом, состоящий из двух и более квартир или нежилых помещений, считается совместным домовладением. Это означает, что каждый владелец квартиры автоматически становится участником определенной доли на общее имущество (подъездов, лестниц, лифтов, крыш, подвалов, инженерных коммуникаций и придомовой территории).

Тем временем в Гражданском кодексе сказано, что каждый собственник обязан участвовать в расходах на содержание, ремонт и обслуживание общего имущества. Размер этой доли пропорционален площади квартиры.

Например, если у одного жильца квартира площадью 100 квадратных метров, а у другого- 50, то первый будет платить в два раза больше.

В ЖКХ считают такой подход логичным и справедливым, поскольку чем больше площадь квартиры, тем больше доля собственника в общем имуществе (правда, не учитывается, что пользуются своей лестничной площадкой или лифтом все жильцы одинаково, независимо от их доли). При этом отмечается, что плата за уборку определяется, исходя из того, какая сумма фактически была потрачена на нее, потому что конкретного тарифа на уборку квадратного метра лестничных площадок и других мест нет.

В Беларуси были попытки найти альтернативный способ распределения расходов, который бы не зависел от площади, но они не увенчались успехом.

В свою очередь юрист Олег Бандык отметил, что у жильцов домов, которыми управляет уполномоченный сотрудник ЖКХ, есть возможность не платить за уборку подъездов. Для этого им нужно провести общее собрание и принять единогласное решение убирать подъезд самостоятельно и закрепить его подписями собственников квартир на бумаге. Затем документ и график уборки надо передать в ЖЭС.

Можно привлечь и клининговую компанию для уборки, тогда нужно получить согласие не всех жильцов, а большинства (51%). Правда, такая возможность есть только в домах, которые обслуживаются организациями собственников (товариществами или кооперативами.

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