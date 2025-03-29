Когда закончится война в Украине: МВФ обновил базовый прогноз

Когда закончится война в Украине: МВФ обновил базовый прогноз1
- 29.03.2025, 13:53
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Риски остаются исключительно высокими.
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) обновили прогноз продолжительности войны России против Украины. В базовом сценарии сроки окончания интенсивных боевых действий остаются неизменными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные МВФ.
«Хотя риски остаются исключительно высокими, базовый сценарий по-прежнему предполагает, что война завершится в последние месяцы этого года», — говорится в прогнозе МВФ.
Фонд ухудшил прогноз по росту экономики Украины на 2025 год на 0,5 процентных пункта, на 2026 год — на 0,8 процентных пункта.
Рост в 2025 году теперь ожидается в нижней части диапазона 2−3%, в основном за счет снижения экспорта стали и увеличения импорта угля из-за закрытия шахты в Покровске в результате военных действий и увеличения импорта газа в результате масштабных атак на газовую инфраструктуру.
«Продолжающиеся военные действия, включая недавние крупномасштабные атаки на газовую инфраструктуру и закрытие важнейшей угольной шахты, оказывают негативное влияние на рост экономики в 2025 году», — говорится в прогнозе МВФ.
В то же время прогресс в вопросе прекращения войны может улучшить ситуацию в экономике Украины.
Однако «переговоры о прекращении войны находятся на очень ранней стадии, и возможны изменения в международной финансовой поддержке и поддержке безопасности Украины», добавили в фонде.