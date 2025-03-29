«Как взрыв 334 атомных бомб»: число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 1000 человек 29.03.2025, 14:36

Землетрясение затронуло обширные территории страны.

Число погибших в результате мощного землетрясения в Мьянме превысило 1000 человек, сообщило в субботу военное правительство страны. На фоне продолжающейся гражданской войны и разрушения критически важной инфраструктуры в страну начали прибывать иностранные спасательные команды для помощи в поиске выживших.

В пятницу государственные СМИ Мьянмы сообщали о 144 погибших, однако уже в субботу военные власти обновили данные, заявив о 1002 погибших. Землетрясение магнитудой 7,7, произошедшее в пятницу около полудня, также унесло жизни как минимум восьми человек в соседнем Таиланде.

Dün Myanmar’da 7,8 yaşanan deprem bütün Asya’yı etkiledi. Myanmar’da 10000’den fazla kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Tayland Bangkok Çin mahallesinde çatı havuzundan inen sular insanları böyle sürükledi. #deprem #earthquake

pic.twitter.com/QE24lmmM6F — Emre Kulaç (@emrekulac) March 29, 2025

Геологическая служба США (USGS) в своих прогнозных моделях предположила, что число погибших в Мьянме может превысить 10 000 человек, а экономический ущерб может оказаться больше годового ВВП страны.

Власти Мьянмы признали многочисленные повреждения дорог, мостов и зданий. Глава правящей хунты Мин Аун Хлайн в пятницу обратился с призывом о международной помощи.

В столице Таиланда, Бангкоке, произошло обрушение строящегося небоскреба, в результате чего погибли по меньшей мере 8 человек, 30 оказались заблокированы под завалами, еще 49 числились пропавшими без вести. Власти для поисков тел использовали экскаваторы, дроны и собак.

#OperationBrahma gets underway.



First tranche of humanitarian aid from India has reached the Yangon Airport in Myanmar.



🇮🇳 🇲🇲 pic.twitter.com/OmiJLnYTwS — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) March 29, 2025

Губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт заявил, что власти сделают все возможное для спасения людей. Он также сообщил о более чем 2000 сообщений о трещинах в зданиях по всему Бангкоку после землетрясения, добавив, что около 700 строений потребуют детальной инспекции.

Первая иностранная помощь уже начала прибывать в Мьянму. Китайская спасательная команда приземлилась в Янгоне, коммерческой столице Мьянмы. Россия, Индия, Малайзия и Сингапур направили самолеты с гуманитарной помощью и персоналом. Южная Корея объявила о выделении первоначальной помощи в размере 2 миллионов долларов через международные организации. США, имеющие напряженные отношения с военным правительством, также заявили, что окажут некоторую помощь.

Землетрясение затронуло обширные территории Мьянмы, от центральных равнин вокруг Мандалая до холмов штата Шан, часть которого не полностью контролируется армией. По оценке геолога Джесс Феникс, опрошенной CNN, сила толчка была «как взрыв 334 атомных бомб». Она также предупредила о вероятности афтершоков в течение нескольких месяцев и отметила, что продолжающийся в стране четырехлетний гражданский конфликт серьезно осложняет оценку ущерба и проведение спасательных работ. «То, что в обычных условиях было бы сложной ситуацией, становится почти невозможной», — заявила она.

В Мандалае, втором по величине городе Мьянмы, жители и спасатели пытались извлечь людей из-под завалов, сталкиваясь с нехваткой тяжелой техники. Так, один из жителей, 25-летний Хтет Мин Оо, рассказал Reuters, что потерял надежду найти живыми свою бабушку и двух дядей, оказавшихся под обломками.

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