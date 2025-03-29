Целое подразделение россиян вышло из подвала и сдалось в украинцам в Сумской области 29.03.2025, 14:34

Видеофакт.

На Сумщине, в селе Басовка, украинским тероборонцам из 103-й отдельной бригады удалось атаковать позиции оккупантов и взять в плен целое отделение россиян.

Захват восьми солдат удалось зафиксировать на беспилотник, с которого корректировали действия украинских военных. Россияне спрятались в подвале разбитого дома и не пытались отбиваться или сопротивляться.

Когда к подвалу приблизились Силы обороны, то оккупанты согласились выйти из подвала без оружия и сдаться в плен, сообщает Цензор.НЕТ.

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