Целое подразделение россиян вышло из подвала и сдалось в украинцам в Сумской области
- 29.03.2025, 14:34
Видеофакт.
На Сумщине, в селе Басовка, украинским тероборонцам из 103-й отдельной бригады удалось атаковать позиции оккупантов и взять в плен целое отделение россиян.
Захват восьми солдат удалось зафиксировать на беспилотник, с которого корректировали действия украинских военных. Россияне спрятались в подвале разбитого дома и не пытались отбиваться или сопротивляться.
Когда к подвалу приблизились Силы обороны, то оккупанты согласились выйти из подвала без оружия и сдаться в плен, сообщает Цензор.НЕТ.