Лукашенко отказываться от идиотской идеи не намерен 5 Марк Дзюба, «Салідарнасць»

29.03.2025, 14:54

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На лицах членов правительства читалось: «Как же он достал».

Из-за разглагольствований Лукашенко прошедшее в пятницу 28 марта совещание по повышению эффективности контрольно-надзорной деятельности закончилось ничем. Из мероприятия можно выделить три показательных момента.

Во-первых, Александр Лукашенко раскритиковал предложение нового премьер-министра страны Александра Турчина сократить список товаров для ценового регулирования. Незадолго до этого экономист Сергей Чалый похвалил чиновника за «тонкий бюрократический ход»: «Раз идиотская идея возникла на основании соцопроса, давайте ее соцопросом и завершим».

Однако Лукашенко просто так отказываться от «идиотской идеи» не намерен:

– Новый премьер-министр начинает ворошить старье: ну чего там мы паримся, давайте сократим наполовину или на треть контролируемые товары, пусть они сами там увеличивают цену как хотят, а вот эти социально значимые товары — это важно. А кто сказал, что это социально значимые?

Турчину, как и любому чиновнику на новой высокопоставленной должности, еще нужно усвоить, что главное – «не высовываться», а инициатива при Лукашенко наказуема.

Во-вторых, примеры, приведенные правителем в защиту своей идеи, были ниже уровня критики.

– Допустим, автомобиль для нас уже перестал быть социально значимым. Или он социально значимый? Или золотое кольцо? – блеснул мыслью Лукашенко.

Участники совещания наверняка удивились: правитель готов причислить золотые кольца к молоку и хлебу?

Лукашенко пошел дальше и превратил мероприятие в фарс, обратившись к присутствовавшей там журналистке Алене Сыровой с вопросом о покупки золотого кольца, когда та будет выходить замуж. Деловое совещание заиграло новыми красками.

В-третьих, Лукашенко раскритиковал… свое же предложение.

Зачитав бумагу, где была высказана идея о введении запрета на проведение выборочных проверок добросовестных субъектов чаще одного раза в 5 лет, правитель возмутился:

– Сразу вопрос: почему в 5 лет, а не в 2 или 3 года, не в 10 лет? Что такое добросовестные?.. Добросовестный – я такого понятия не знаю.

Что чувствовали в этот момент авторы доклада, нам не узнать. Но можно предположить, что у некоторых из них полезли глаза на лоб. Потому как они всего лишь письменно оформили предложение самого Лукашенко.

Напомним, что чуть более месяца назад правитель заявил:

– По поводу проверок этих и прочего. Давайте подумаем о том, чтобы список (составить – С.) порядочных бизнесменов. Добросовестных. Давайте сделаем и опубликуем его. Появились еще два человека — добавим. Но дадим команду Комитету госконтроля и прочее, чтобы они приходили к вам, интересовались, и налоговики даже, один раз в три года.

Не удивительно, что при таких разглагольствованиях и противоречиях со стороны Лукашенко совещание закончилось ничем: правитель повторно отправил на доработку проект указа о контрольно-надзорной деятельности.

С уверенностью утверждать, конечно, нельзя, но показалось, что в пятницу даже на лицах суперлояльных членов правительства читалось: «Как же он достал».

Марк Дзюба, «Салідарнасць»

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