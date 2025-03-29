закрыть
29 марта 2025, суббота, 16:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Bild: «Шахеды» разоблачили Кремль

1
  • 29.03.2025, 14:56
  • 4,772
Bild: «Шахеды» разоблачили Кремль

Россия начала применять новую тактику дроновых ударов.

На фоне попыток Соединенных Штатов договориться о перемирии Россия усилила террор украинских городов. Она начала применять более коварную и кровавую тактику ударов дронами-камикадзе «Шахед».

Об этом говорится в статье влиятельной немецкой газеты Bild.

Иранские «Шахеды» и их российские аналоги «Герани» — это 4-метровые ударные БПЛА, которые РФ применяет исключительно для террора украинских городов и сел. На фронте данные беспилотники россияне не применяют.

Еженочно они запускают по Украине до 150 таких дронов, атакуя объекты инфраструктуры, многоэтажки, дома.

Украина нашла эффективные способы борьбы с «Шахедами», использовав для их перехвата мобильные огневые группы. Однако в последнее время ситуация сильно ухудшилась.

«Вот уже около недели все больше и больше смертоносных БПЛА прорываются вперед, вызывая огромные разрушения и пожары в украинских городах. Дело в том, что армия Путина изменила тактику использования этих машин для убийств. Вместо того чтобы летать к своим целям один за другим с интервалом в несколько минут, теперь беспилотники собираются в нескольких километрах от мест атаки на высоте нескольких тысяч метров, а затем все вместе обрушиваются на конкретный город», — говорится в статье.

В итоге, части российских БПЛА, начиненных взрывчаткой, удается прорвать украинскую противовоздушную оборону. Жертвами такой тактики уже стали Одесса, Харьков и Днепр. Украина в срочном порядке разрабатывает методы борьбы с новой тактикой РФ. Подробности засекречены. А пока страдают мирные люди.

«Новая тактика Путина с использованием беспилотников в очередной раз разоблачает его пропаганду якобы готовности к миру с Украиной», — констатировали в Bild.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, выйди в город
Рыгорыч, выйди в город Ирина Халип
Моль поселилась в Кремле
Моль поселилась в Кремле Леонид Невзлин
Иллюзия «режима тишины»
Иллюзия «режима тишины» Петр Олещук
Ждет экипаж команду
Ждет экипаж команду Владимир Халип