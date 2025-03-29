Минчанин поставил электросамокат на зарядку — обрушилась стена в квартире соседей 2 29.03.2025, 15:22

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Как такое могло случиться?

Обычная, казалось бы, зарядка электросамоката в столичной квартире на проспекте Пушкина, 3, обернулась серьезным происшествием — пожаром и частичным разрушением стены со смежной квартирой. Обошлось без пострадавших. Информацию сообщили в МЧС Беларуси.

Согласно сообщению спасателей, инцидент начался с возгорания электросамоката, оставленного на зарядке в одной из квартир. При этом по пока неизвестной причине произошло также «частичное разрушение стены со смежной квартирой».

На место прибыли подразделения МЧС, которые ликвидировали само возгорание самоката. После этого им пришлось уже разбираться с последствиями для конструкций дома. С помощью гидравлического инструмента сотрудники МЧС стабилизировали балку перекрытия, а также поврежденную стену в той самой смежной квартире.

Как уточнили в ведомстве, люди в результате происшествия не пострадали. Хозяйка соседней квартиры, где частично обрушилась стена, во время ЧП дома отсутствовала и пришла уже после случившегося.

Сейчас специалисты устанавливают точные причины и обстоятельства произошедшего — почему электросамокат загорелся и как именно это привело к разрушению стены.

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