«Зеленский наступил на одну из самых больных мозолей Кремля»2
- 29.03.2025, 15:42
- 3,648
Политолог объяснил причину «срыва» Путина.
Диктатор РФ Владимир Путин разразился рассказами о «нелегитимности» властей Украины и потребовал внешнего управления в стране, так как сильно обиделся на слова украинского лидера Владимира Зеленского.
Такое мнение высказал российский политтехнолог Станислав Белковский в эфире YouTube-канала «И Грянул Грэм».
Белковский подчеркнул, что скандальное заявление Путина — это ответ на слова президента Украины.
«Утром того же дня Зеленский выдвинул несколько тезисов, неприятных или, скорее, болезненных для Путина… Что Путин стар и скоро умрет, и когда он умрет, все закончится… Поскольку у всякого авторитарного лидера есть комплекс возраста, Путин вдвойне болезненно реагирует на разговоры, что он старый, скоро умрет и Россия развалится. Тем более, что он в принципе склонен считать, что если Россия и не развалится, то былой политической стабильности после его ухода не будет. Поэтому здесь Зеленский наступил на одну из самых больных мозолей. Это присуще любому автократу, который слишком долго у власти и не собирается уходить. Сталин говорил своим соратникам в последние годы жизни: «Останетесь без меня — погибните», — рассказал Белковский.
Он уточнил, что это был эмоциональный ответ обиженного Путина, который не стоит оценивать с содержательной точки зрения.