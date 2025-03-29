«Зеленский наступил на одну из самых больных мозолей Кремля» 2 29.03.2025, 15:42

3,648

Политолог объяснил причину «срыва» Путина.

Диктатор РФ Владимир Путин разразился рассказами о «нелегитимности» властей Украины и потребовал внешнего управления в стране, так как сильно обиделся на слова украинского лидера Владимира Зеленского.

Такое мнение высказал российский политтехнолог Станислав Белковский в эфире YouTube-канала «И Грянул Грэм».

Белковский подчеркнул, что скандальное заявление Путина — это ответ на слова президента Украины.

«Утром того же дня Зеленский выдвинул несколько тезисов, неприятных или, скорее, болезненных для Путина… Что Путин стар и скоро умрет, и когда он умрет, все закончится… Поскольку у всякого авторитарного лидера есть комплекс возраста, Путин вдвойне болезненно реагирует на разговоры, что он старый, скоро умрет и Россия развалится. Тем более, что он в принципе склонен считать, что если Россия и не развалится, то былой политической стабильности после его ухода не будет. Поэтому здесь Зеленский наступил на одну из самых больных мозолей. Это присуще любому автократу, который слишком долго у власти и не собирается уходить. Сталин говорил своим соратникам в последние годы жизни: «Останетесь без меня — погибните», — рассказал Белковский.

Он уточнил, что это был эмоциональный ответ обиженного Путина, который не стоит оценивать с содержательной точки зрения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com