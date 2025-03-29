Россиянка из Брянской области радуется ударам по Москве 1 29.03.2025, 15:45

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ГУР перехватило разговор.

Украинская разведка перехватила очередной телефонный разговор россиян. Согласно ему стало известно, что россиянка из Брянской области злорадствует от ударов по Москве.

Об этом сообщает Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

Украинская разведка опубликовала новый перехват телефонного разговора жительницы Брянской области РФ, которая злорадствует ударам украинских беспилотников по Московской области.

Женщина возмущается, что российская столица долгое время была в безопасности, тогда как приграничные регионы регулярно страдают от боевых действий.

Она уверена, что жители столичного региона должны ощутить на себе все последствия войны и «хоть немного бояться».

«ГУР МО Украины напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие», - сообщает ГУР.

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