Что почем на Комаровке в эти выходные? 29.03.2025, 15:59

В последнюю субботу марта на рынке многолюдно.

Свежие овощи, фрукты и зелень на Комаровке можно найти в любое время года, в том числе и ранней весной. Ассортимент на прилавках настолько широк, что его оценят даже самые требовательные покупатели, пишет «Минск-Новости» и рассказывает, что чаще всего покупают горожане.

В последнюю субботу марта на рынке многолюдно, как никогда. То ли солнечная погода сыграла свою роль, то ли минчане решили не упускать возможность закупиться по привлекательным ценам. Продавцы отмечают: в начале весны спрос на свежие овощи и зелень возрос, фрукты берут реже.

Что касается цен, то на некоторые позиции они приятнее, чем в магазинах города, да и в целом ассортимент плодоовощной продукции богаче. Например, за белокочанную капусту просят 1,37 рубля, за цветную — от 6,50−7 рубля, брокколи в среднем отдают за 8−10 рублей. Популярные свеклу и морковь можно найти за 1,30−1,45, за мытые овощи — 3−4 рубля. Стоимость кабачков и баклажанов практически не изменилась по сравнению с зимой. Их реализуют за 5,90−16,90 рубля и 6,50−13,50 рубля соответственно. Яркую тыкву в зависимости от сорта удастся отыскать как за 2, так и за 6 рублей.

Картофель не теряет звания самого ходового товара на Комаровке. Конечно, в марте на стеллажах представлено не так много сортов, как, скажем, осенью, но выбрать есть из чего. Среди популярных — «Королева Анна». В среднем за нее просят 1,10 за килограмм, а мытый картофель продают за 3−3,50. Есть и те, кто предпочитает батат, богатый витаминами А, Е, С и К. Ценник от магазинного отличается незначительно: от 9 до 19 рублей за кило.

Не менее полезную фасоль в среднем реализуют за 10−12, можно найти варианты немного дешевле и дороже. Минчане нередко берут репчатый лук за 1,84. Кстати, его салатную версию на некоторых прилавках удалось найти по той же цене. Чеснок по-прежнему дорогое удовольствие. Если в декабре за него просили 15,99−25 за килограмм, то сейчас — 17−35 рублей.

Зато радуют цены на крупные и яркие перцы. Они значительно ниже, чем в супер- и гипермаркетах Минска. На рынке их приобретают за 5,50−16,50. Редис на стеллажах можно найти в любое время года. Стоимость от 5,90, но есть варианты и за 20 рублей. Огурцы и помидоры востребованы не только в теплое время года, поэтому найти их на Комаровке несложно. За них придется заплатить от 5,90 и от 5,50 соответственно, за черри — от 8,90.

Шампиньоны тоже можно отнести к ходовым товарам. Их продавцы предлагают за 8−16,99 рубля.

До лета осталось не так много времени. Однако все, кто хочет приблизить теплые деньки, часто отдают предпочтение ягодам. Правда, цены на некоторые из них стремятся в космос. Например, голубику реализуют за 130−150, клубнику — за 15−55, малину — за 100−170, клюкву удастся найти за 11,90−14,30 за кило. Ежевику отдают в лотках по 125 грамм от 19,90. Любителям черешни придется выложить 130−190 рублей.

«Ягоды сейчас берут не так часто, как хотелось бы. Больше всего спросом пользуется клюква — вкусно, полезно и относительно недорого», — отметила продавец.

Оценили и стоимость фруктов. Ананасы предлагают от 16,90, апельсины — от 4,90 и дороже, крупные бананы — от 3,90 до 7,90, хурму — от 5,90, увесистые гроздья винограда — от 6. Среднего размера грейпфруты можно найти за 6−15,95, киви — от 5,90, гранат — от 13,50, лимоны — от 4,50. Представлены также мандарины и клементины. Их реализуют от 5,90, но есть варианты и значительно дороже. Удалось отыскать и персики, цена вопроса — 46,20 за килограмм. Нектарины отдают немного дешевле — за 40−45 рублей.

В марте сохраняется спрос на отечественные груши и яблоки. Стоимость — от 2,90 до 3,80 и от 3,50 рубля соответственно. Если захотелось чего-то более экзотического, можно купить арбуз за 15,50 или дыню — от 19,90.

На прилавках Комаровки всегда найдется зелень. Аккуратные 100-граммовые пучки реализуют от 1 рубля. Так, рукколу в среднем продают от 2,50, кинзу — от 2,80, салат и шпинат — от 1,70, базилик — от 9,90.

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