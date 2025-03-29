Лукашенко нарывается на конфликт с новым канцлером Германии 29.03.2025, 16:08

Тысячи мигрантов из Беларуси оказываются в ФРГ.

Тысячи мигрантов, которые попадают в ЕС через белорусско-польскую границу, в конечном итоге оказываются в Германии. Об этом свидетельствуют последние данные Федеральной полиции ФРГ, полученные Bild.

Так, за последние 14 месяцев в Германию через Беларусь и Польшу проникли 4957 мигрантов. Большинство из них (около 3700 человек) — выходцы из Афганистана, Сирии, Сомали, Ирана и Индии.

Напомним, Германия проголосовала за смену правительства. На досрочных выборах в бундестаг, состоявшихся в воскресенье, 23 февраля, победил оппозиционный консервативный блок ХДС/ХСС, набрав 28,5 процента голосов.

Канцлером Германии станет глава партии Фридрих Мерц.

Во время предвыборной кампании политик сделал несколько заявлений, которые будут иметь последствия для Беларуси.

Мерц обещает в первый день на посту канцлера закрыть путь в Германию для нелегальных мигрантов, которых лишат возможности подать прошение на получение убежища.

«Ворота в Германию в ближайшем будущем закроются, а значит и поток нелегалов, попытающихся запрыгнуть в «последний вагон», возрастет. И тут решение за Лукашенко: сдерживая нелегальную миграцию, он может сделать шаг в сторону улучшения отношений с ЕС; содействуя нелегальной миграции, он наживет себе лишь дополнительных противников в Европе», — отмечает политолог Александр Фридман.

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