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В Беларуси ввели изменения по техосмотру

  • 29.03.2025, 16:12
В Беларуси ввели изменения по техосмотру

Нововведения затронут почти все категории авто.

Срок действия разрешений на допуск к участию в дорожном движении, выдаваемых «Белтехосмотром» для такси, маршруток и автобусов, привязали к году выпуска транспортного средства. Новшество ввели постановлением Минтранса. Этим документом также ввели изменение и по легковым автомобилям, пишет БелТА.

Теперь допуск на шесть месяцев будет выдаваться легковым автомобилям, используемым для коммерческих перевозок пассажиров, если с года выпуска прошло пять и более лет (включая год выпуска). На такой же срок будут получать документы автобусы и другие транспортные средства, предназначенные и оборудованные для перевозки пассажиров, имеющие более восьми мест для сидения (кроме места водителя), с года выпуска которых прошло два года и более. Также допуск на шесть месяцев будет предоставляться транспортным средствам, используемым для обучения управлению, если с их года выпуска прошло пять и более лет.

Допуск сроком на один год могут получить легковые автомобили, используемые для коммерческих перевозок пассажиров, с года выпуска которых прошло менее пяти лет, а также автобусы и другие транспортные средства, предназначенные и оборудованные для перевозки пассажиров, с года выпуска которых прошло менее двух лет.

В документе также указано, что для легковых автомобилей, грузовых машин и прицепов с разрешенной максимальной массой до 3,5 т, квадроциклов, мотоциклов и мопедов, с года выпуска которых прошло менее трех лет, разрешения на допуск к участию в дорожном движении будут выдаваться на три года.

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