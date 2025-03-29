Пошлины Трампа ударят по США с внезапно новой стороны 29.03.2025, 16:19

Страну может ждать дефицит туалетной бумаги.

Обещанные президентом США Дональдом Трампом новые пошлины на пиломатериалы из хвойных пород деревьев из Канады рискуют нарушить цепочку поставок и вызвать дефицит туалетной бумаги.

Об этом пишет Bloomberg.

«Администрация Трампа планирует почти вдвое увеличить пошлины на канадские пиломатериалы из хвойных пород до 27%, с возможностью введения дополнительных сборов, которые поднимут ставку пошлины до более 50%», — говорится в публикации. — «Хотя Трамп выступает за новые тарифы частично для того, чтобы поддержать американское производство, они также могут ударить по доступности северной отбеленной крафт-целлюлозы из хвойных пород древесины, или NBSK, ключевого компонента в производстве туалетной бумаги и бумажных полотенец».

По словам Брайана Макклея, председателя TTOBMA, которая отслеживает мировой рынок целлюлозы, NBSK составляет около 30% стандартного бумажного полотенца для ванных комнат в США и половину типичного бумажного полотенца, и сейчас поставляется преимущественно из Канады. Он добавил, что в прошлом году США импортировали около 2 миллионов тонн канадской NBSK, что подчеркивает давнюю зависимость американских производителей бумажных товаров от целлюлозы своего северного соседа.

«Некоторые из этих заводов в Соединенных Штатах, производящих продукцию крупных брендов, хотят не только хвойную целлюлозу из Канады, они хотят хвойную целлюлозу с этого конкретного завода — они используют ее уже 30 лет и не собираются менять», — сказал Макклей. — «Если канадские целлюлозные заводы закроются из-за отсутствия поставок волокна, я не вижу для них другого выхода — они просто не смогут изменить рецептуру».

Такой сценарий рискует возродить болезненные воспоминания о дефиците туалетной бумаги во время пандемии, когда полки магазинов были пусты на фоне панических закупок, пишет Bloomberg.

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