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Вторая ракета России отказалась выступать за свою страну

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  • 29.03.2025, 16:41
  • 2,760
Вторая ракета России отказалась выступать за свою страну
Дарья Касаткина

Дарья Касаткина будет представлять Австралию.

Вторая ракетка России теннисистка Дарья Касаткина объявила о смене спортивного гражданства на австралийское.

По словам спортсменки, власти Австралии приняли её заявление на получение постоянного вида на жительство. Жить Касаткина планирует в Мельбурне.

«С гордостью объявляю, что с этого момента буду представлять свою новую родину, Австралию, в моей профессиональной теннисной карьере», — написала теннисистка в инстаграме.

Касаткина также написала, что «всегда будет уважать и глубоко ценить свои корни», но сейчас рада начать новый этап в карьере и жизни «под австралийским флагом».

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