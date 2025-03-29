Убаюкивающая пустота» 1 Кирилл Иванов

29.03.2025, 16:53

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О «спящих» чиновниках и «плодотворных» идеях правителя.

«Просто надо каждому шевелиться». Такими бесхитростными словами правитель напутствовал новоназначенных глав исполкомов, обещая им очередную «непростую пятилетку».

Прозвучало символично — в тот самый день в независимой прессе появилась новость об увольнении управляющей делами Гомельского облисполкома. Позже появилась информация о ее якобы новом месте работы, а по сети в это время гуляли фото, где она якобы уснула во время инаугурации вождя.

Уснула чиновница или нет, нам вряд ли об этом сообщат официально. Но по-человечески ее в любом случае можно понять. Ведь по большому счету за годы и десятилетия в стране ничего не меняется. А в речах все та же убаюкивающая пустота.

Возьмите очередную новость о разрыве в уровне зарплатах по регионам — на самом дне рейтинга по-прежнему Шарковщинский район. Словно на дворе все тот же 2012-й или 2018 год. С-стабильность.

И что только ни делали с этой Витебщиной. И сгоняли в холдинги все живое и полуживое, вешали колхозы-утопленники на тех, кто все еще каким-то чудом оставался на плаву. И вот сейчас вот кое-кто грозится предать ревизии эту «гениальную» идею. С перспективой повесить вину за провал на рядовых исполнителей.

Озвучивая одновременно новое предложение (как думаете, сработает?):

— В Омане мы недавно были — древесины у них нет, продукты питания им нужны. А у нас что, этого нет? Я даже им предложил: возьмите Витебскую область — они будут производить для вас и продукты питания, и деревообработку организуйте.

В летаргию любого способны вогнать и другие «свежие» проекты: воссоздать передвижные механизированные колонны, предприятия «Сельхозтехники», цеха по производству комбикорма.

В ситуации, когда всю страну тащат в мертвое вчера, желание закрыть на все глаза, забыться сном вполне естественно. Только пробуждение будет в любом случае непростым.

Кирилл Иванов, «Салiдарнасць»

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