В Приднестровье неожиданно начали «декоммунизацию» улиц 29.03.2025, 17:03

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В Тирасполе исчезнут улицы Розы Люксембург и Клары Цеткин.

Власти непризнанного Приднестровья хотят вернуть исторические названия ряду улиц Тирасполя, которые сейчас носят имена европейских коммунистических деятелей.

Об этом сообщает Newsmaker.

Лидер региона Вадим Красносельский призвал городские власти Тирасполя вернуть исторические названия трем улицам города.

«У нас есть улицы со странными названиями – Карла Либкнехта, Розы Люксембург, Клары Цеткин. Что они сделали для Приднестровья? Поэтому параллельно, как сделали с Покровской улицей, нужно пересмотреть названия некоторых улиц. Не всех, конечно», – сказал Красносельский.

Улица Либкнехта в Тирасполе когда-то называлась Ремесленной, Розы Люксембург – Часовенной.

Окончательное переименование центральной улицы Тирасполя на Покровскую произошло еще в 2023 году. В течение 10 лет перед этим еще сохранялось название «25 октября», но параллельно употреблялось и «Покровская».

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