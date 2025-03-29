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Каким должен быть рацион питания здорового долгожителя

  • 29.03.2025, 17:06
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Каким должен быть рацион питания здорового долгожителя

Ученые посоветовали диету AHEI.

Команда ученых из Дании, Канады и США поделилась результатами тридцатилетнего исследования, посвященного восьми популярным диетам. По их мнению, одна из них с наибольшей вероятностью поможет сохранить здоровье до старости, пишет «Нож».

Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т.Х. Чана, Копенгагенского и Монреальского университетов проанализировали данные, полученные от 105000 медсестер и врачей среднего возраста.

На протяжении 30 лет участники периодически заполняли опросники о своем питании, а ученые оценивали схожесть их пищевых привычек с 8 моделями питания.

Как результат, к заключительной фазе исследования только 9771 участников — 9,3% от общей численности участников исследования — были признаны относительно здоровыми. При этом, у тех, кто придерживался определенной диеты, вероятность дожить до 70 лет, не страдая от хронических заболеваний, была на 86% выше.

Речь о диете AHEI. Она предполагает повышенное потребление овощей, фруктов, бобовых и орехов.

Сторонники AHEI периодически едят мясо, рыбу и молочные продукты, но сильно ограничивают себя в потреблении напитков с сахаром, красного мяса, соли и трансжиров.

Ученые удивились, что самая статистически эффективная диета включала в себя умеренное количество продуктов животного происхождения. Тем не менее, они пришли к выводу, что здоровый рацион должен содержать как можно больше растительной пищи.

«Все хотят жить дольше, но при этом сохранять физическую активность, когнитивные способности, а также эмоциональное и психическое состояние. Я думаю, именно поэтому это исследование важно», — подытожила Марта Гуаш-Ферре, соавтор исследования, доцент Копенгагенского университета.

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