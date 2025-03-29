Более 250 человек искали мальчика в Барановичском районе
- 29.03.2025, 17:24
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Специалисты применяли дрон и использовали служебных собак.
Десятилетний минчанин Стас приехал с семьей в гости к бабушке в деревню Застаринье. Из дома ребенок вышел 28 марта, а сообщение о том, что он нашелся, появилось только утром следующего дня. О поисках сообщает пресс-служба Брестского УВД.
Мальчика искали всю ночь более 250 человек: милиция, внутренние войска, МЧС, волонтеры, местные жители.
Специалисты применяли дрон, использовали служебных собак, и спецтехнику. Поисковики выстраивались в «живые цепочки» и обследовали территорию.
В итоге мальчика нашли живым и здоровым. Сейчас он с родными.