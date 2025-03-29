закрыть
29 марта 2025, суббота, 18:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Более 250 человек искали мальчика в Барановичском районе

  • 29.03.2025, 17:24
  • 1,520
Более 250 человек искали мальчика в Барановичском районе

Специалисты применяли дрон и использовали служебных собак.

Десятилетний минчанин Стас приехал с семьей в гости к бабушке в деревню Застаринье. Из дома ребенок вышел 28 марта, а сообщение о том, что он нашелся, появилось только утром следующего дня. О поисках сообщает пресс-служба Брестского УВД.

Мальчика искали всю ночь более 250 человек: милиция, внутренние войска, МЧС, волонтеры, местные жители.

Специалисты применяли дрон, использовали служебных собак, и спецтехнику. Поисковики выстраивались в «живые цепочки» и обследовали территорию.

В итоге мальчика нашли живым и здоровым. Сейчас он с родными.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, выйди в город
Рыгорыч, выйди в город Ирина Халип
Моль поселилась в Кремле
Моль поселилась в Кремле Леонид Невзлин
Иллюзия «режима тишины»
Иллюзия «режима тишины» Петр Олещук
Ждет экипаж команду
Ждет экипаж команду Владимир Халип