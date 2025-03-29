FT: Канада больно ударила по экономике США 1 29.03.2025, 17:31

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От канадского эмбарго страдают даже крупные компании.

Торговая война президента США Дональда Трампа привела к потери рынков. Канада предприняла ответные меры, которые нанесли удар по американской алкогольной промышленности.

Издание Financial Times пишет, что по данным министерства сельского хозяйства США, Канада была крупнейшим зарубежным рынком для американского вина и вторым - для крепких спиртных напитков после ЕС.

Теперь же в канадских винных магазинах, где раньше стоял американский алкоголь, появились пустые полки с надписями: «Покупайте канадское вместо американского».

Перекрыть доступ американским производителям к канадскому рынку было довольно просто, поскольку большинство винных магазинов находятся в ведении провинциальных властей Канады. Совет по контролю за алкоголем провинции Онтарио заявил, что «заменил американскую продукцию подходящими альтернативами. Сюда входят местные спиртные напитки, вина, сидр, пиво и готовые к употреблению напитки, произведенные в Онтарио и Канаде».

Эти усилия приносят плоды для некоторых местных канадских производителей, которым придется увеличить количество выпускаемых бутылок, чтобы покрыть спрос.

С пивом все сложнее. В прошлом году США экспортировали в Канаду этот напиток на сумму всего 41 миллиона долларов, потому что большинство американских брендов производятся на месте из местных ингредиентов. Один из самых известных и старых канадских пивоваров, Molson, объединился с американским конкурентом Coors в 2005 году.

От фактического эмбарго страдают не только малые предприятия. Для Brown-Forman, производителя виски Jack Daniel's из Кентукки, на Канаду приходится всего 1% от выручки компании в 4 миллиарда долларов. Но исполнительный директор Лоусон Уайтинг назвал действия Канады «разочаровывающими» и «очень непропорциональной реакцией».

Глава вашингтонской лоббистской группы Distilled Spirits Council of the United States Крис Суонгер надеется, что спор с Канадой решится, когда Трамп введет «ответные» пошлины против нескольких торговых партнеров.

По его словам, экспорт спиртных напитков в США на сумму 220 миллионов долларов в Канаду значительно уступает ответному экспорту в США, который включает виски Canadian Club и Crown Royal.

Более серьезное влияние оказывают независимые ремесленные производители. Джефф Квинт основал винокурню Cedar Ridge Distillery в Айове 20 лет назад, чтобы воспользоваться преимуществами обильного урожая кукурузы в штате для производства бурбона. Сейчас Cedar Ridge продает около 80 000 ящиков в год. Он прекратил поставки в ЕС после того, как блок ввел 25%-ые пошлины на американский виски в ответ на пошлины на сталь и алюминий, введенные США.

Теперь его компания «на время прекращает любые дальнейшие усилия по продвижению в Канаде». Пошлины и отмена закупок ставят под угрозу десятилетия усилий по завоеванию доли рынка и лояльности к бренду в Канаде.

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