закрыть
29 марта 2025, суббота, 18:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Вэнс призвал уволить советника Трампа по нацбезопасности из-за скандала с Signal

  • 29.03.2025, 17:56
СМИ: Вэнс призвал уволить советника Трампа по нацбезопасности из-за скандала с Signal

Президент США отказался.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз призвали Дональда Трампа уволить своего советника по нацбезопасности из-за скандала с чатом Signal.

Об этом говорится в материале издания Politico.

По информации собеседников Politico, Вэнс, Уайлз и руководитель кадрового отдела Белого дома Серджиу Гор предложили Трампу на встрече в среду рассмотреть возможность увольнения Майкла Уолтца.

Президент США, по словам источников Politico, согласился, что Уолтц «облажался», но в итоге решил пока не увольнять его, чтобы не дать «либеральным СМИ» и Демократической партии повода заявлять о своей правоте.

Как говорится в материале, сразу после скандала с Signal в администрации Трампа нарастало возмущение из-за действий Уолтца: он не только не признал вину в ситуации, но и не предложил – по крайней мере формально – своей отставки.

11 марта главного редактора The Atlantic Джефри Голдберга случайно добавили в закрытый чат в мессенджере Signal, где чиновники обсуждали удары по хуситам в Йемене. Соответствующая ситуация вызвала серьезную критику со стороны политиков.

Советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц отрицал обсуждение военных планов в чате и назвал журналиста «лживым и крайне дискредитированным».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, выйди в город
Рыгорыч, выйди в город Ирина Халип
Моль поселилась в Кремле
Моль поселилась в Кремле Леонид Невзлин
Иллюзия «режима тишины»
Иллюзия «режима тишины» Петр Олещук
Ждет экипаж команду
Ждет экипаж команду Владимир Халип