Ряд белорусских банков вводит изменения 29.03.2025, 18:09

Появятся новые комиссии.

Несколько белорусских банков объявили о новых тарифах и ограничениях, которые вступят в силу в ближайшее время. Повысится плата за снятие наличных, изменятся лимиты по картам, появятся новые комиссии за переводы и опротестование операций. Также вводятся строгие требования к подтверждению происхождения крупных сумм наличных. Об этом пишет издание banki24.by.

«БНБ-Банк» сообщил, что 29 марта изменится плата за снятие наличных с использованием карточки в инфраструктуре банков-нерезидентов. Она составит 4%, но минимум 5 рублей.

Кроме того, изменится лимит на бесплатное снятие наличных по некоторым карточкам, а также потолок на операции по платежным карточкам. С этой же даты изменится месячная стоимость услуги SMS-оповещение — до 3,99 рубля.

Также вводится плата за подачу заявления для опротестования операции с использованием карточки и (или) ее реквизитов, (взимается за каждую операцию) — 80 рублей.

«СтатусБанк» предупредил о новых требованиях при крупных операциях с наличными. Для тех, кто планирует снимать, вносить или переводить крупную сумму наличных, понадобится документ, подтверждающий источник этих денег. Это требуется в случае, если сумма операции от 79 800 рублей (1900 базовых величин). А также если деньги вносятся для покупки имущества (кроме недвижимости) на сумму от 84 000 рублей (2000 базовых величин).

Без соответствующих документов операцию не проведут.

«Нео Банк Азия» сообщил, что с 30 апреля вносятся изменения в перечень вознаграждений за безналичное зачисление денег в валюте (за исключением валют РФ и Казахстана) на счета физлиц. Плата за безналичное зачисление денежных средств на счета физических лиц составит 2,5% от суммы перевода.

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