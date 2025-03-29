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Российские военные отправляли на убой контрактников ради «гробовых»

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  • 29.03.2025, 18:18
  • 4,830
Российские военные отправляли на убой контрактников ради «гробовых»

Действовала целая преступная группа.

Группа российских контрактников и бухгалтер военчасти 16871 в Приморье, а также их родственники обвиняются в том, что фиктивно оформляли документы и отправляли жителей уязвимой категории (сирот, асоциальных, малоимущих), как правило, не имеющих близких родственников, добровольцами на войну — предварительно женив их и оформив за собой право на получение гробовых. О деле узнал телеграмм-канал ASTRA.

После того, как право на компенсацию по смерти добровольца было оформлено — злоумышленники якобы уговаривали направлять их в штурмовые отряды.

Имена подозреваемых: прапорщик-контрактник Александр Полищук, его супруга Дарья Полищук, индивидуальный предприниматель, сержант военчасти Ксения Скрябина и бухгалтер той же части Наталья Сударева.

В деле уже есть два эпизода.

Контракт и фиктивное право на получение выплат в случае смерти был оформлен на гражданина Василия Выприцкого, жителя одной из приморских деревень. Мошенники даже принесли в часть справку, что мать Выприцкого не может претендовать на получение выплат, так как лишена родительских прав. Перед отправкой на фронт Выприцкому оформили брак с сержантом Скрябиной.

Во втором случае Полищук с женой нашли гражданина Сергея Иванюка и уговорили его подписать контракт, а также жениться на бухгалтере военчасти Сударевой. Та даже развелась ради этого со своим прежним мужем.

Описанные случаи произошли не позднее лета 2024 года. Дело возбуждено в марте 2025 года.

В реальности случаев может быть еще больше. В материалах дела, например, указано, что у Скрябиной было несколько прежних фамилий: Андрушевич и Тасун.

Александр Полищук подписал контракт с июня 2023 года. Скрябина служит в части с 2015 года.

Z-каналы пишут, что «чёрный военком» лично убивал своих подопечных в зоне «СВО» выстрелом в затылок.

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