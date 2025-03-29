В Гонконге продали работу Шагала за $4,5 миллиона

В Гонконге продали работу Шагала за $4,5 миллиона4
- 29.03.2025, 18:30
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С молотка ушли «Кувшин с весенними цветами».
На аукционе Sotheby’s в Гонконге за крупную сумму продана картина белорусского художника Марка Шагала под названием «Весенние цветы» («Кувшин с весенними цветами»), пишет «Беларусь и мир».
Работа выполнена маслом на холсте размером 72 на 60,6 см во Франции в 1930 году. Ее подлинность подтверждена Комитетом Шагала, на что имеется соответствующий сертификат.
Предварительно произведение было оценено в 22-28 млн гонконгских долларов, что составляет по курсу примерно 2,9-3,6 млн долларов США.
В итоге лот был реализован 29 марта по более высокой цене — 34,5 млн гонконгских долларов, что равняется приблизительно 4,5 млн долларов США.