В Гонконге продали работу Шагала за $4,5 миллиона 4 29.03.2025, 18:30

1,648

С молотка ушли «Кувшин с весенними цветами».

На аукционе Sotheby’s в Гонконге за крупную сумму продана картина белорусского художника Марка Шагала под названием «Весенние цветы» («Кувшин с весенними цветами»), пишет «Беларусь и мир».

Работа выполнена маслом на холсте размером 72 на 60,6 см во Франции в 1930 году. Ее подлинность подтверждена Комитетом Шагала, на что имеется соответствующий сертификат.

Картина «Весенние цветы». Изображение: sothebys.com, модифицировано belmir.by

Предварительно произведение было оценено в 22-28 млн гонконгских долларов, что составляет по курсу примерно 2,9-3,6 млн долларов США.

В итоге лот был реализован 29 марта по более высокой цене — 34,5 млн гонконгских долларов, что равняется приблизительно 4,5 млн долларов США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com