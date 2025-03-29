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Пентагон готовится уволить более 75 000 сотрудников

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  • 29.03.2025, 19:02
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Пентагон готовится уволить более 75 000 сотрудников

Всего в этом ведомстве работает около 950 000 гражданских служащих.

Министр обороны США Пит Хегсет подписал меморандум о сокращении численности гражданских служащих Министерства обороны страны для выполнения цели правительства по уменьшению расходов, пишет Bloomberg. Исходя из озвученного ранее плана по увольнению от 5% до 8% работников Пентагона, в котором сейчас числятся около 950 000 гражданских служащих, под сокращения попадут до 76 000 человек.

В Минобороны США в субботу заявили со ссылкой на меморандум, что результатом этой кампании станет сокращение числа гражданских должностей, эквивалентных количеству штатных ставок на полный рабочий день. При этом, согласно заявлению военного ведомства, в подписанном министром меморандуме не указан целевой процент увольнений в ведомстве. Пентагон в феврале объявил о планах уволить до 8% гражданских служащих, а Хегсет подтвердил свое стремление присоединиться к кампании президента Дональда Трампа по сокращению количества федеральных чиновников.

В меморандуме Хегсет призывает к внедрению «программы отложенной отставки» и к предложению добровольного досрочного выхода на пенсию гражданским служащим, имеющим на это право. Он также поручил руководителям Министерства обороны предоставить ему «предлагаемую организационную схему будущего состояния» своих департаментов к 11 апреля.

Первым ведомством в сфере нацбезопасности, которого коснулась кампания Трампа по сокращению бюрократического аппарата, стало Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. В начале февраля оно предложило всем своим сотрудникам уволиться и получить пособие в размере зарплаты за восемь месяцев, сообщили CNN и Wall Street Journal осведомленные источники.

В первый день своего президентства Трамп подписал десятки указов, в том числе касающихся работы федерального правительства. Он запретил найм госслужащих и принятие новых нормативных актов до тех пор, пока его администрация не установит «полный контроль» над федеральным правительством. Также работникам госучреждений велели незамедлительно выйти с удаленной работы и вернуться на свои рабочие места.

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