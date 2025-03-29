Апрель удивит белорусов

Апрель удивит белорусов3
- 29.03.2025, 19:12
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Долгосрочные прогнозы указывают на возможность внезапных арктических вторжений.
Весна наконец вступила в свои права. Кажется, что холод уже не вернется в наши дома. Но лучше послушаем синоптика Дмитрия Рябова. Он почти наверняка знает, каким будет апрель 2025-го.
Март в этом году действительно преподнес нам немало сюрпризов. Температура воздуха была выше нормы, а осадков выпало значительно меньше обычного. Неужели апрель продолжит эту тенденцию?
Дмитрий Рябов обратился к прогнозам мировых метеорологических служб. По их сведениям, в апреле ожидается превышение средних многолетних значений температуры на 2°C. Это говорит о том, что второй весенний месяц будет преимущественно теплым.
Однако долгосрочные прогнозы указывают на возможность внезапных арктических вторжений. Это вполне обычное явление для весны.
По сравнению с мартом в апреле среднесуточная температура повышается сразу на 8°C. Значительно увеличивается количество солнечного света, достигающего поверхности земли. А число пасмурных дней уменьшается втрое.
Осадки – тоже загадки. Их месячное количество, вероятно, будет чуть больше, чем обычно, то есть в среднем ожидается от 11 до 16 мокрых дней.
И речь не только про дождь.
«Если с севера придет более холодный воздух, то возможны мокрый снег и слабые гололедные явления. Также стоит ожидать неблагоприятных и опасных погодных условий, таких как туман, гроза и сильный ветер», – предупредил Рябов.
Кстати, синоптик неожиданно напомнил про клещей, которые активизировались после зимней спячки. Он попросил быть особенно внимательными в лесах и парках.