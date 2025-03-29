Два самолета МЧС Беларуси отправляются в Мьянму

Два самолета МЧС Беларуси отправляются в Мьянму2
- 29.03.2025, 19:33
В стране произошло землетрясение.
Белорусские спасатели готовятся к вылету в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Соответствующая информация опубликована на сайте МЧС Беларуси. Как сообщается, официальный запрос от властей Мьянмы поступил в белорусское спасательное ведомство в субботу, 29 марта 2025 года.
Беларусь отправит в Мьянму 66 сотрудников МЧС, а также 4 поисковых собаки. Доставлены они будут двумя самолетами ИЛ-76 Министерства обороны Республики Беларусь.
Землетрясения в Мьянме произошло в пятницу, 28 марта 2025 года, в 12.15 по местному времени. Максимальная магнитуда составила 7,7 балла, в зоне, пострадавшей от землетрясения, проживают около 18,3 миллиона человек.