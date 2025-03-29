«Раньше такого не было»
- 29.03.2025, 19:37
В ВСУ заявили о странной тактике россиян на фронте.
Россияне начали активнее использовать мотоциклы на фронте в Украине, рассказал представитель ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона, пишет unian.net.
«Наблюдается тенденция усиления роли легкой техники... На одном из наших направлений была атака с применением 40 мотоциклов», — сказал он.
Кроме мотоциклов, оккупанты используют квадроциклы, багги и другой легкий транспорт, который помогает быстро перемещать личный состав, добавил Трегубов.
По его словам, такая тактика позволяет россиянам быстрее приближаться к украинским позициям и частично избегать ударов дронами.
«Сам переход к активному использованию мототехники — это странно, раньше такого не было. Именно за зиму мы начали это наблюдать. Также нововведением за зиму можно назвать использование антидроновых сеток. Мы тоже их используем, но пока в ограниченном количестве», — поделился военный.