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«Раньше такого не было»

  • 29.03.2025, 19:37
«Раньше такого не было»

В ВСУ заявили о странной тактике россиян на фронте.

Россияне начали активнее использовать мотоциклы на фронте в Украине, рассказал представитель ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона, пишет unian.net.

«Наблюдается тенденция усиления роли легкой техники... На одном из наших направлений была атака с применением 40 мотоциклов», — сказал он.

Кроме мотоциклов, оккупанты используют квадроциклы, багги и другой легкий транспорт, который помогает быстро перемещать личный состав, добавил Трегубов.

По его словам, такая тактика позволяет россиянам быстрее приближаться к украинским позициям и частично избегать ударов дронами.

«Сам переход к активному использованию мототехники — это странно, раньше такого не было. Именно за зиму мы начали это наблюдать. Также нововведением за зиму можно назвать использование антидроновых сеток. Мы тоже их используем, но пока в ограниченном количестве», — поделился военный.

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