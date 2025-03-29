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Главу Ryanair потроллили в ресторане

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  • 29.03.2025, 19:53
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Главу Ryanair потроллили в ресторане

В его счет включили «дополнительное пространство для ног» и «приоритетную посадку».

Персонал одного из ирландских ресторанов неплохо потроллил генерального директора бюджетной авиакомпании Ryanair Майкла О’Лири. В счет высокопоставленного гостя включили ряд дополнительных услуг, например «дополнительное пространство для ног». Перевозчик известен тем, что требует оплату за повышенный комфорт пассажира, сообщает New York Post

Господин О’Лири в минувшую субботу решил посетить ресторан Luvida, расположенный в ирландской деревне Наван и известный своей современной кухней. Глава самого крупного европейского лоукоста съел сибаса как основное блюдо, а также заказал тост с грибами и креветки в кляре. Запил все это бизнесмен бутылкой пино-гриджо. Очевидно, персонал знал, какого гостя обслуживает, и решил подшутить над ним.

В счет О’Лири, кроме стоимости собственно еды и вина, включили и ряд специальных позиций. Например, «дополнительное пространство для ног» обошлось предпринимателю в 7,95 евро, «приоритетная посадка за столик» в 9,95 евро, а «резервация тихой зоны» сразу в 19,95 евро. Общая сумма счета составила 142,30 евро. Таким образом сотрудники ресторана намекнули, что авиакомпания, которую возглавляет О’Лири, сама известна тем, что требует дополнительную оплату за удобства пассажиров, Например, за кресла с дополнительным пространством для ног, приоритетную посадку, выбор места или негабаритный багаж.

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