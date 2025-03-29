В Беларуси можно купить автозаправку 4 29.03.2025, 20:05

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За сколько можно стать «королевой бензоколонки».

На сайте Белорусской универсальной торговой биржи появилось объявление о продаже автозаправки. Находится она в Островецком районе. Узнали, за сколько можно стать «королевой бензоколонки», пишет, tochka.by.

На самом деле продается целый комплекс капитальных строений, куда входят АЗС с устройством автоналивного пункта под дизельное топливо, склад хранения нефтепродуктов и оборудование.

Эта автозаправка «Белоруснефть» давно не работает. Там нет даже тех самых колонок. Есть лишь помещение для оператора площадью 48,9 м2. По сути, продается площадка под заправку. Она занимает 0,91 га.

Целевое назначение земельного участка – размещение объектов по ремонту и обслуживанию машин (в том числе автомобильных заправочных, зарядных и газонаполнительных станций).

Но при определенных условиях там возможно построить промышленные предприятия, транспортную и инженерную инфраструктуру, коммунальные и складские объекты.

Собственником имущества значится Министерство энергетики.

Начальная цена лота – Br62 522. Аукцион назначен на 21 апреля.

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