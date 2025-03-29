В Беларуси обновилась Красная книга

В Беларуси обновилась Красная книга1
- 29.03.2025, 20:35
В ней стало больше бабочек.
В Беларуси обновлены списки редких и находящихся под угрозой исчезновения на территории страны видов (подвидов, разновидностей) диких животных и дикорастущих растений, включаемых в Красную книгу.
Сделано это постановлением Минприроды от 14 марта № 10. Оно опубликовано сегодня на Национальном правовом портале и вступает в силу с 31 марта 2025 года.
Какие-то животные и растения из белорусской Красной книги исчезли, а какие-то, наоборот, добавились. В результате если ранее в ней было 203 вида животных и 303 вида растений, то сейчас стало 213 видов животных и 310 видов растений.
Например, из списка животных исчезли 13 следующих видов (в основном это насекомые — стрекозы, жуки и так далее):
родственная понтопорея (Pontoporea affinis) — класс «Ракообразные», отряд «Бокоплавы»;
броненосец связанный (Glomeris connexa) — класс «Паукообразные», отряд «Гломериды»;
дозорщик-император (Anax imperator) — класс «Насекомые», отряд «Стрекозы»;
коромысло беловолосое (Brachytron pratense) — класс «Насекомые», отряд «Стрекозы»;
лютка сибирская (Sympecna paedisca) — класс «Насекомые», отряд «Стрекозы»;
зеленчук непарный (Chrysochraon dispar) — класс «Насекомые», отряд «Прямокрылые»;
мечник короткокрылый (Conocephalus dorsalis) — класс «Насекомые», отряд «Прямокрылые»;
мечник обыкновенный (Conocephalus discolor) — класс «Насекомые», отряд «Прямокрылые»;
ильник неизвестный (Rhantus incognitos) — класс «Насекомые», отряд «Жесткокрылые (Жуки)»;
аноплиус сарматский (Anoplius samariensis) — класс «Насекомые», отряд «Перепончатокрылые»;
пчела мохноногая серебристая (Dasypoda argentata) — класс «Насекомые», отряд «Перепончатокрылые»;
сфекс погребальный (Sphex funerarius) — класс «Насекомые», отряд «Перепончатокрылые»;
авдотка (Burhinus oedicnemus) — класс «Птицы», отряд «Ржанкообразные».
С другой стороны, в списке животных появились 23 новых вида (в основном это также насекомые, особенно бабочки):
гигантская вечерница (Nyctalus lasiopterus) — класс «Млекопитающие», отряд «Рукокрылые»;
обыкновенная горлица (Streptopelia turtur) — класс «Птицы», отряд «Голубеобразные»;
мохноногий сыч (Aegolius funereus) — класс «Птицы», отряд «Совообразные»;
стрелка Йохансона (Coenagrion johanssoni) — класс «Насекомые», отряд «Стрекозы»;
коромысло городчатое (Aeshna crenata) — класс «Насекомые», отряд «Стрекозы»;
белонос хвостатый (Leucorrhinia caudalis) — класс «Насекомые», отряд «Стрекозы»;
плоскотелка багряная (Cucujus haematodes) — класс «Насекомые», отряд «Жесткокрылые (Жуки)»;
щелкун чешуйчатый Lacon lepidopterus — класс «Насекомые», отряд «Жесткокрылые (Жуки)»;
щелкун ржаво-красный (Elater ferrugineus) — класс «Насекомые», отряд «Жесткокрылые (Жуки)»;
землерой многорогий (Ceratophyus polyceros) — класс «Насекомые», отряд «Жесткокрылые (Жуки)»;
голубянка арион (Phengaris arion) — класс «Насекомые», отряд «Чешуекрылые (Бабочки)»;
голубянка торфяниковая (Agriades optilete) — класс «Насекомые», отряд «Чешуекрылые (Бабочки)»;
голубянка Шиффермюллера (Pseudophilotes vicrama) — класс «Насекомые», отряд «Чешуекрылые (Бабочки)»;
перламутровка болотная (Boloria aquilonaris) — класс «Насекомые», отряд «Чешуекрылые (Бабочки)»;
чернушка кофейная (Erebia ligea) — класс «Насекомые», отряд «Чешуекрылые (Бабочки)»;
эверсманния украшенная (Eversmannia exornata) — класс «Насекомые», отряд «Чешуекрылые (Бабочки)»;
медведица царская (Epatolmis luctifera) — класс «Насекомые», отряд «Чешуекрылые (Бабочки)»;
шелкопряд дубовый темнокрылый (Ocneria detrita) — класс «Насекомые», отряд «Чешуекрылые (Бабочки)»;
металловидка микрогамма (Syngrapha microgamma) — класс «Насекомые», отряд «Чешуекрылые (Бабочки)»;
аконтия светлая (Acontia lucida) — класс «Насекомые», отряд «Чешуекрылые (Бабочки)»;
коконопряд падуболистный (Phyllodesma ilicifolia) — класс «Насекомые», отряд «Чешуекрылые (Бабочки)»;
окончатый мотылек (Thyris fenestrella) — класс «Насекомые», отряд «Чешуекрылые (Бабочки)»;
родственная монопорея (Monoporeia affinis) — класс «Высшие ракообразные», отряд «Разноногие».