Немецкий город ищет мэра через объявление в газете 1 29.03.2025, 20:50

Вакансия содержит конкретные требования к будущему руководителю.

В немецком городе Вангероге, расположенном на одноименном острове в Северном море, ищут кандидатов на должность мэра через вакансию в газете.

Об этом пишет Spiegel.

Христианско-демократический союз, Социал-демократическая партия и Партия «зеленых» совместно договорились разместить объявление для поиска мэра Вангероге.

«С нами вы можете формировать будущее на ответственной должности», – говорится в объявлении, которое опубликовали в местной газете в субботу и которое распространят в других СМИ в ближайшие дни.

Вакансия также содержит конкретные требования к будущему руководителю Вангероге: готовность жить на острове, высшее образование, желательно наличие опыта, а также возрастные ограничения, которые устанавливает конституция земли Нижняя Саксония.

Три партии в объявлении объясняют, что Вангероге страдает от нехватки квалифицированной рабочей силы, из-за чего поиск работников на административные должности «кажется почти невозможным».

Как отмечает Spiegel, остров уже имел положительный опыт поиска работников через объявления. Семь лет назад так нашли нынешнего мэра Марселя Фангора после неожиданной смерти предшественника.

А недавно о Вангероге снова начали писать немецкие СМИ из-за вакансии смотрителя маяка, которую город опубликовал в интернете.

Дата выборов мэра Вангероге назначена на 17 августа. Заинтересованные кандидаты могут подавать заявки до 14 июня.

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